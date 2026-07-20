L'Odissea e la "rivincita" dei classici: tutti grecisti grazie al film di Nolan

Il blockbuster più ambizioso della carriera di Nolan - Universal ha investito 250 milioni di dollari nella produzione del film, a cui si aggiungono altri 125 milioni destinati alla promozione. Girato in sei Paesi (tra cui Italia, Grecia, Marocco, Islanda e Scozia) l'Odissea è il film più costoso mai diretto da Nolan e uno dei kolossal più imponenti degli ultimi anni. L'investimento è stato enorme. E òa risposta del pubblico lo è stata altrettanto. Al debutto mondiale, primi numeri alla mano, ha incassato 259 milioni di dollari, di cui 120 milioni soltanto in Nord America e i restanti 139 milioni nei 73 mercati internazionali. In pratica, Nolan ha recuperato il budget di produzione già nel primo fine settimana di programmazione. Anche l'Italia ha partecipato al successo con 7,5 milioni di euro di incassi nei primi tre giorni, confermando il forte richiamo del film anche nel Paese che ha ospitato parte delle riprese.