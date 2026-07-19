Turismo cinematografico: i set dell'Odissea di Nolan
© Istockphoto | Marocco, Ait-Ben-Haddou: qui è ambientato l'assedio di Troia
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Il film con Matt Damon, Tom Holland, Zendaya e Anne Hathaway conquista il box office internazionale. In soli tre giorni recupera il budget di produzione
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L'attesa era altissima e i numeri sembrano confermarlo. "L'Odissea", il nuovo kolossal diretto dal regista britannico Christopher Nolan, 55 anni, ha esordito con un incasso record, sfiorando i 260 milioni di dollari al botteghino mondiale nel primo fine settimana di programmazione.
Un risultato che lo consacra come uno dei maggiori successi cinematografici dell'anno e che permette già alla produzione di recuperare il budget impiegato per realizzare il film.
Secondo i dati diffusi, "L'Odissea" ha raccolto 259 milioni di dollari a livello globale. Di questi, 120 milioni arrivano dal Nord America, mentre i restanti 139 milioni provengono dagli altri 73 mercati internazionali in cui il film è uscito contemporaneamente.
Ottima anche la risposta del pubblico italiano. Nei primi tre giorni di programmazione, il kolossal ha incassato 7,5 milioni di euro, imponendosi come il titolo più visto del weekend e facendo registrare uno dei migliori debutti dell'anno nelle sale italiane.
Con questi numeri, Nolan ha già recuperato il budget di produzione della pellicola, la più costosa della sua filmografia. Universal Pictures ha investito circa 250 milioni di dollari per realizzare il film, ai quali si aggiungono altri 125 milioni di dollari destinati alla promozione e al marketing in tutto il mondo.
Le riprese si sono svolte in sei Paesi, tra cui Italia, Grecia, Marocco, Islanda e Scozia, con location spettacolari scelte per ricreare il viaggio di Ulisse raccontato nel poema epico attribuito a Omero.
A contribuire all'enorme curiosità attorno al film è anche un cast ricco di grandi nomi di Hollywood. Il protagonista è Matt Damon, 55 anni, affiancato da Anne Hathaway, 43 anni, Tom Holland, 30 anni, Zendaya, 29 anni, Charlize Theron, 50 anni, Robert Pattinson, 40 anni, e Lupita Nyong'o, 43 anni.
La presenza di interpreti appartenenti a generazioni diverse, unita alla firma di uno dei registi più apprezzati degli ultimi decenni, ha alimentato l'attesa del pubblico ben prima dell'uscita in sala. I risultati del primo weekend sembrano confermare che la scommessa di Universal è stata vinta: "L'Odissea" è già uno dei fenomeni cinematografici dell'estate e punta ora a continuare la sua corsa ai botteghini nelle prossime settimane.
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