La presenza di interpreti appartenenti a generazioni diverse, unita alla firma di uno dei registi più apprezzati degli ultimi decenni, ha alimentato l'attesa del pubblico ben prima dell'uscita in sala. I risultati del primo weekend sembrano confermare che la scommessa di Universal è stata vinta: "L'Odissea" è già uno dei fenomeni cinematografici dell'estate e punta ora a continuare la sua corsa ai botteghini nelle prossime settimane.