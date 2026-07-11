Non è comunque la prima volta che Odissea finisce sotto i riflettori per motivi che poco hanno a che fare con la trama. Da mesi, ormai, Lupita Nyong'o è bersaglio di critiche legate alla sua scelta come interprete di Elena, personaggio che la tradizione omerica descrive dai tratti chiari e biondi. L'opinionista americano Matt Walsh era arrivato a sostenere che nessuno al mondo considererebbe davvero l'attrice "la donna più bella del pianeta", definendo Nolan un codardo per averla scelta al posto di un'interprete bianca. Sulla stessa linea si era mosso Elon Musk, secondo cui il regista avrebbe sacrificato l'integrità della storia in nome dell'inclusione, un giudizio che ha trovato terreno fertile soprattutto negli ambienti conservatori statunitensi e greci. Interpellata di recente da Elle, Nyong'o ha scelto di non entrare nel merito delle accuse, ribadendo piuttosto la propria fiducia nel progetto: "Sostengo pienamente le intenzioni di Chris e la versione di questa storia che sta raccontando". Ha aggiunto di non voler perdere tempo a costruire difese, perché le critiche, a suo dire, arriverebbero comunque, che lei risponda o meno.