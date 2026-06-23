All'ultimo Festival di Cannes ha debuttato, con un grande successo, "Clarissa", la nuova trasposizione del romanzo di Virginia Woolf "La signora Dalloway" (1925), diretta dai due fratelli gemelli Arie e Chuko Esiri. La scelta di titolare il film con il nome e non il cognome della protagonista è "nata per liberarla dall'essere di proprietà di qualcuno, la moglie di qualcuno", hanno spiegato i due cineasti. La storia stavolta è ambientata nella Nigeria di oggi, a Lagos, dove Clarissa (una strepitosa Sophie Okonedo) nel preparare una serata importante nella sua immacolata casa borghese, si confronta con le aspirazioni e i fantasmi del passato.