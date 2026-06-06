Il botox sta uccidendo il cinema?

Tra le celebrità oggi avere una faccia fresca, con labbra carnose, pelle tesa e una fronte immobile è quasi imprescindibile. E non solo per le star. Si stima che l'anno scorso 1,6 milioni di americani si siano sottoposti a interventi al viso, con le neurotossine e i filler tra i più popolari. Ma la resa sullo schermo è pessima: volti irrigiditi, piallati. Quando è uscito il trailer di "The Odyssey" di Christopher Nolan, in tanti hanno lamentato che Anne Hathaway non riuscisse a muovere la fronte: bizzarro che Penelope, il suo personaggio nell'Odissea, potesse avere un dermatologo così bravo nell'antica Grecia. Nella serie “Wicked”, Ariana Grande interpreta Glinda, la Strega Buona di Oz, e sfoggia una faccia tanto impassibile e ritoccata da essere straniante. Dubbi ci sono stati anche per Margot Robbie in "Cime Tempestose" e Millie Bobby Brown che, a soli 22 anni, ha raccontato che le critiche per la sua espressione immutabile in "Electric State" l’hanno fatta chiudere in casa per giorni. Il problema infatti è questo: purtroppo il discorso della medicina estetica si intreccia troppo spesso ad attacchi violenti contro le donne, che soffrono una pressione incredibile per adeguarsi a canoni di bellezza irrealistici. Anche se non mancano pure i casi al maschile di divi accusati di essersi stravolti il volto. L'attore irlandese Barry Keoghan ha dichiarato che gli insulti online sul suo aspetto (i fan hanno ipotizzato che si fosse fatto il filler) lo hanno portato ad “allontanarsi” dalla recitazione e dalla vita pubblica. E che dire di Ryan Gosling? Un colpo al cuore vederlo così trasformato durante la promozione del suo film "L'ultima missione - Project Hail Mary".