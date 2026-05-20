La menopausa precoce o insufficienza ovarica primaria colpisce circa l'1% delle donne sotto i 40 anni. Una condizione ancora poco raccontata e spesso diagnosticata tardi, perché i sintomi vengono confusi con stress, ansia o squilibri temporanei. Vampate, insonnia, amenorrea, sbalzi d'umore, stanchezza cronica: segnali che, quando arrivano a trent'anni, sembrano quasi impossibili da associare alla menopausa. Eppure il punto più doloroso, spesso, non è nemmeno fisico. È emotivo. Per molte donne significa fare i conti con la perdita improvvisa della possibilità di avere figli e la paura di perdere la propria feminilità. Anche quando la maternità non è un progetto immediato, sapere che quella porta si sta chiudendo può avere un impatto devastante sull'identità e sull'autostima.