Taylor Mega: "Rischio la menopausa precoce"
L'influencer parla a "Verissimo" del desiderio di maternità e dei problemi di fertilità: "Sono riuscita a congelare solo un ovocita"
© Da video
A "Verissimo" Taylor Mega si apre sul suo desiderio di maternità e sulle difficoltà incontrate nel percorso. Racconta che, per molti anni, non aveva mai pensato di voler diventare madre. Tutto è cambiato a 29 anni, quando si è innamorata di un uomo con cui ha iniziato a immaginare un futuro diverso. "Abbiamo iniziato a provarci", spiega. "Durante un controllo, però, una ginecologa mi ha detto 'con questo utero è impossibile che tu abbia una gravidanza'. Ci rimasi malissimo".
Quelle parole l’hanno spinta a fare ulteriori accertamenti, dai quali è emerso un quadro ancora più complesso: una riserva ovarica molto bassa e il rischio concreto di una menopausa precoce. Una notizia che, a soli 32 anni, l’ha profondamente scossa.
Nel frattempo la relazione con il compagno è finita e, come racconta lei stessa, è iniziata una ricerca quasi compulsiva di qualcuno con cui costruire una famiglia. "Quando mi sono fidanzata di nuovo, ho iniziato anche una terapia per favorire la fertilità", aggiunge. "Ma ha peggiorato la situazione: mi ha provocato problemi ormonali e ho dovuto seguire una cura per rimettermi in equilibrio".
Oggi Mega è single, ma non ha rinunciato al sogno di diventare madre. Ha deciso di intraprendere il percorso per congelare gli ovociti, un processo che definisce impegnativo sia fisicamente che emotivamente. "Una donna della mia età potrebbe raccoglierne una decina. Io ne ho ottenuto solo uno", racconta, lasciando trasparire tutta la fatica e la delusione.
Alla domanda se prenderebbe in considerazione l’idea di crescere un figlio da sola, risponde con sincerità: "Sì, sarei disposta. Però è molto più difficile. Non dare un padre a tuo figlio è una scelta importante, ci vuole coraggio per prenderla".