Il Grinch sarebbe pronto a tornare: secondo indiscrezioni, Jim Carrey è in trattative con il regista Ron Howard e la Universal per la realizzazione del sequel del cult natalizio tratto dal libro per bambini del 1957 del Dr. Seuss (alias Theodore Geisel). Lo riporta il sito Deadline. Il progetto è al momento senza titolo e non si hanno dettagli sulla trama. Una cosa è però certa: Carrey rivestirà i panni del burbero mostriciattolo verde. La sceneggiatura sarà curata da Alec Berg, Jeff Schaffer e David Mandel. Oltre alla regia, Howard produrrà il film insieme a Brian Grazer.
Una storia apprezzata da grandi e piccini
"Il Grinch" narra la storia di uno scorbutico eremita verde che vuole rovinare il Natale agli abitanti di Chi-non-so, ma che, grazie all'intervento della piccola Cindy Lou (Taylor Momsen) cambia idea. La storia risale al 1957 e contiene in parte una critica dello stesso Seuss alla commercializzazione del Natale. Prima di sbarcare al cinema, il Grinch ha debuttato nel 1966, con uno speciale televisivo animato trasmesso dalla Cbs, in cui Boris Karloff prestava la voce e la voce al caratteristico personaggio.
Il film del 2000 è stato il primo lungometraggio tratto da un'opera di Seuss: uscito in oltre 3.200 sale il 18 novembre 2000, ha occupato il primo posto delle classifiche del botteghino statunitense per quattro settimane, incassando oltre 345 milioni di dollari in tutto il mondo. Inoltre, ha ricevuto due candidature agli Oscar, aggiudicandosi la statuetta per il miglior trucco.
Un ritorno inaspettato
Il possibile ritorno di Carrey per un sequel giunge inaspettato, dato che l'attore aveva espresso apertamente il suo disagio per l'applicazione del trucco. Aveva descritto l'esperienza con una sensazione, essere "sepolto vivo". Si era anche affidato a Richard Marcinko, membro dei Navy Seal Team Six, per imparare tecniche sul set. Dopo il film del 2000, è arrivato anche un adattamento animato in 3D che ha incassato oltre 552 milioni di dollari in tutto il mondo nel 2019. Lo scorso anno "Il Grinch" era tornato nelle sale cinematografiche, in occasione del suo 25° anniversario.
I progetti recenti di Jim Carrey e Ron Howard
Carrey è da diversi anni coinvolto in grandi franchise, grazie soprattutto al suo ruolo del Dr. Robotnik nei film di "Sonic". Prossimamente, sarà protagonista di un adattamento live-action de "I Jetsons" per la Warner Bros. Howard ha appena terminato le riprese di "Alone at Dawn", un film drammatico di guerra con Adam Driver, Anne Hathaway e Betty Gilpin.