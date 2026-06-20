Il Grinch sarebbe pronto a tornare: secondo indiscrezioni, Jim Carrey è in trattative con il regista Ron Howard e la Universal per la realizzazione del sequel del cult natalizio tratto dal libro per bambini del 1957 del Dr. Seuss (alias Theodore Geisel). Lo riporta il sito Deadline. Il progetto è al momento senza titolo e non si hanno dettagli sulla trama. Una cosa è però certa: Carrey rivestirà i panni del burbero mostriciattolo verde. La sceneggiatura sarà curata da Alec Berg, Jeff Schaffer e David Mandel. Oltre alla regia, Howard produrrà il film insieme a Brian Grazer.