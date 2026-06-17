"Good Luck, Have Fun, Don't Die", se il mondo finisce per colpa dell'IA

Verbinsky, regista di film cult come "The Ring, Rango" e "I pirati dei caraibi", non è totalmente catastrofista: "Resto comunque curioso. Non amo molto l'idea che l'IA cominci a scrivere poesie o canzoni o fare cose che ritengo siano proprie dell'uomo. Non mi piacciono le storie omologate. Penso invece che ci saranno cose in cui l'intelligenza artificiale sarà utile e, in caso contrario, quando crescerà e diventerà quella cosa malvagia e orribile che si vede nel mio film, forse potremmo impedirle di ucciderci tutti. Potremmo raccontarle una piccola fiaba. Avrà forse anche lei problemi con la mamma? In fondo questi sono i suoi anni formativi e sarà ciò a cui potremmo aggrapparci. Sono poi curioso di sapere cosa ci stia già facendo, ma anche cosa gli stiamo facendo noi".