nelle sale il 25 giugno

"Good Luck, Have Fun, Don't Die", se il mondo finisce per colpa dell'IA

Il film a firma di Gore Verbinski racconta di un futuro distopico in cui azione, commedia e fantascienza si incontrano tra apocalisse digitale e  adolescenti zombificati dai loro smartphone

17 Giu 2026 - 15:09
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Già alla Berlinale 2026 e ora al Taormina Film Festival un appello all'umanità riguardo il pericolo dell'intelligenza artificiale da cui non si sfugge e che è già tra noi come un'apocalisse digitale, una peste che avanza su schermi led 4k. Tutto questo arriva da un curioso film a firma di Gore Verbinski e in sala dal 25 giugno, che incrocia azione, commedia e fantascienza.

Il titolo

  È una sorta di mantra minaccioso rivolto agli uomini: "Good Luck, Have Fun, Don't Die", ovvero "Buona fortuna, divertiti, non morire". Protagonista del film Sam Rockwell un uomo che afferma di provenire dal futuro e che prende in ostaggio i clienti di un diner di Los Angeles, alla ricerca di improbabili reclute con cui tentare di salvare il mondo prima che sia troppo tardi. Quest'uomo che viene dal futuro spiega ai clienti spaventati che è la 117esima volta che torna nel passato per impedire a un genio di nove anni di creare quell'intelligenza artificiale pronta a distruggere il mondo. Si uniscono a lui i coniugi insegnanti Mark e Janet (Michael Peña e Zazie Beetz); Susan (Juno Temple), il cui figlio è morto di recente in una sparatoria a scuola; l'autista Uber Scott (Asim Chaudhry) e Ingrid (Haley Lu Richardson), una giovane donna allergica ai cellulari e al Wi-Fi.

Google Preferred Site

Adolescenti zombie da smartphone

  Insomma è davvero un gran problema perché l'apocalisse è già iniziata, come si capisce attraverso i molti flashback che coinvolgono alcuni dei personaggi del film: è il caso dei due insegnanti minacciati da un centinaio di adolescenti zombificati dal loro stesso smartphone e quello del fidanzato di Ingrid che decide che l'unica realtà che vuole vivere è quella che lui vede attraverso il suo visore VR. "Alla IA non si può sfuggire, sta arrivando, è inevitabile.Gli esseri umani sono in giro da tremila anni, ma c'è un grande cambiamento in arrivo, stiamo dando vita a un organismo digitale fuori controllo che invece di cercare di curare il cancro o di portarci su Marte, cose che potrebbero risolvere, scrive una canzone per conto tuo. Come se ti dicesse che vuole respirare per te o fare l'amore per te, dice il regista a dieci anni dal suo ultimo film, "La cura dal benessere". 

Leggi anche

Brad Pitt in Alaska solo con un cane | I 5 migliori survival movies di sempre

Tyler Mane, l'attore di X-Men: "Ho un tumore al seno"

 Verbinsky, regista di film cult come "The Ring, Rango" e "I pirati dei caraibi", non è totalmente catastrofista: "Resto comunque curioso. Non amo molto l'idea che l'IA cominci a scrivere poesie o canzoni o fare cose che ritengo siano proprie dell'uomo.  Non mi piacciono le storie omologate. Penso invece che ci saranno cose in cui l'intelligenza artificiale sarà utile e, in caso contrario, quando crescerà e diventerà quella cosa malvagia e orribile che si vede nel mio film, forse potremmo impedirle di ucciderci tutti. Potremmo raccontarle una piccola fiaba. Avrà forse anche lei problemi con la mamma? In fondo questi sono i suoi anni formativi e sarà ciò a cui potremmo aggrapparci. Sono poi curioso di sapere cosa ci stia già facendo, ma anche cosa gli stiamo facendo noi". 

Dove si è sposata Zendaya: sui social e online impazza il toto-look

1 di 15
© IPA | “Qualcosa di vecchio”: il look di Zendaya per la premiere di “The Drama” a Los Angeles, un abito Vivienne Westwood del 2015
© IPA | “Qualcosa di vecchio”: il look di Zendaya per la premiere di “The Drama” a Los Angeles, un abito Vivienne Westwood del 2015
© IPA | “Qualcosa di vecchio”: il look di Zendaya per la premiere di “The Drama” a Los Angeles, un abito Vivienne Westwood del 2015

© IPA | “Qualcosa di vecchio”: il look di Zendaya per la premiere di “The Drama” a Los Angeles, un abito Vivienne Westwood del 2015

© IPA | “Qualcosa di vecchio”: il look di Zendaya per la premiere di “The Drama” a Los Angeles, un abito Vivienne Westwood del 2015

Ti potrebbe interessare

videovideo
ia

Sullo stesso tema