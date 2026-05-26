Il duo più eccentrico del cinema contemporaneo lo forma con Tim Burton, che conosce sul set del film Il pianeta delle scimmie (2001). Dal regista ha avuto due figli: Billy Ray, nato nel 2003, e Nell, nata nel 2007. Alla prolifica collaborazione tra Helena e Burton si unisce anche Johnny Depp. Il regista dirige l'attrice in sette film, a partire da Big Fish (2003) in cui interpreta la strega dall'occhio di vetro. Nel 2005 compare in La fabbrica di cioccolato nei panni della dolce e premurosa mamma di Charlie, la signora Bucket, e presta la voce a Emily in La sposa cadavere.