Top Gun arrivava al cinema 40 anni fa, nel 1986. Il film, diretto da Tony Scott, vede Tom Cruise nei panni del protagonista, il pilota di caccia Pete "Maverick" Mitchell. Accanto a lui anche Val Kilmer, scomparso ad aprire 2025, nei panni di Tom "Iceman" Kazinsky, Anthony Ewards in quelli di "Goose" e Kelly McGillis nel ruolo di Charlie Blackwood. Nel 2022 è arrivato nelle sale il sequel Top Gun: Maverick, diventando il film con il maggior incasso dell'anno con un miliardo di dollari registrati al botteghino.
Il trampolino di lancio per Tom Cruise
Top Gun, oltre ad aver vinto un premio Oscar e un Golden Globe per la miglior canzone originale Take My Breath Away, prodotta da Giorgio Moroder, è stato anche il film che ha consacrato la fama di Tom Cruise, dopo il suo esordio nel 1981 in Amore senza fine di Franco Zeffirelli.
L'ispirazione per la storia
L'idea per realizzare Top Gun è da attribuire ai produttori Jerry Bruckheimer e Don Simpson, che trovarono nel 1983 un articolo sulla rivista California Magazine sulla Miramar Naval Air Station di San Diego, dove venivano addestrati i piloti da caccia.
Il regista licenziato e la scena del bacio improvvisata
Durante la realizzazione del film, il regista Tony Scott fu licenziato e reintegrato nel suo ruolo per tre volte. Prima, quando la produzione si accorse che stava girando tutta la parte iniziale al rallentatore, poi quando venne accusato di aver fatto andare in scena Kelly McGillis troppo osé e infine per aver girato le scene in volo con le visiere a specchio dei caschi abbassate impedendo di riconoscere gli attori.
Inoltre, non tutto fu eseguito da copione durante le riprese: Tom Cruise improvvisò la scena in cui Maverick bacia Charlie dopo l'inseguimento per rimediare a una battuta che si era dimenticato. Al regista questo cambio convinse tanto da lasciare la scena così com'era.
Un ruolo, molti candidati
Prima di Tom Cruise, per il ruolo di Maverick, erano stati presi in considerazione Michael J. Fox, Sean Penn, Emilio Estevez, Patrick Swayze, Rob Lowe, Charlie Sheen e Ralph Macchio, mentre Brooke Shields e Demi Moore erano le possibili candidate per Charlie. Nel film compare anche Meg Ryan, all'epoca non ancora famosa, nei panni della moglie di "Goose", Carole Bradshaw.
L'ispirazione per il personaggio di Charlie e la morte di Arthur Scholl
Il personaggio dell'astrofisica Charlie Blackwood, interpretata da Kelly McGillis, è ispirato alla vita di Christine "Legs" Fox, una matematica civile impiegata dal Centro per le analisi navali che sviluppa tattiche per la difesa delle portaerei. Poi il tragico incidente: uno dei piloti stunt, Arthur Scholl, perse la vita nell'Oceano Pacifico a seguito di una virata errata. Il film è stato poi dedicato alla sua memoria.