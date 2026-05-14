Durante la realizzazione del film, il regista Tony Scott fu licenziato e reintegrato nel suo ruolo per tre volte. Prima, quando la produzione si accorse che stava girando tutta la parte iniziale al rallentatore, poi quando venne accusato di aver fatto andare in scena Kelly McGillis troppo osé e infine per aver girato le scene in volo con le visiere a specchio dei caschi abbassate impedendo di riconoscere gli attori.