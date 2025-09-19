Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
scoppiati

Tim Burton e Monica Bellucci annunciano la separazione

Il regista e l'attrice hanno messo fine alla relazione dopo tre anni d'amore

19 Set 2025 - 12:31
Tagli di capelli, la frangia "wispy" da copiare a Monica Bellucci (qui con il compagno, il regista Tim Burton) © IPA

Tagli di capelli, la frangia "wispy" da copiare a Monica Bellucci (qui con il compagno, il regista Tim Burton) © IPA

Il regista americano Tim Burton e l'attrice italiana Monica Bellucci hanno annunciato la loro separazione in una dichiarazione inviata alla Afp. "È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi", hanno fatto sapere i loro entourage. Solo qualche mese fa i due erano apparsi affiatati e sorridenti a Giffoni 55, ma da allora qualcosa si è rotto. Il regista era ospite del festival per ritirare il premio Truffaut, consegnato dal fondatore della manifestazione Claudio Gubitosi. 

Fotogallery - Monica Bellucci e Tim Burton splendidi in passerella

1 di 11
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Tim Burton e Monica Bellucci, un amore discreto

 Tim Burton e Monica Bellucci si sono detti addio dopo circa tre anni d'amore, attarverso una dichiarazione asciutta e cortese. D'altra parte i due sono sempre stati molto riservati e hanno vissuto la relazione lontano dalla luce dei riflettori, riservando le uscite di coppia solo per le occasioni ufficiali. I primi a pizzicarli per le strade di Parigi, a inizio 2023 furono i paparazzi di "Paris Match". Il magazine all'epoca sosteneva che la frequentazione durasse da ottobre 2022, durante il Lumière Film Festival, e fosse poi proseguita nei mesi successivi con incontri "discreti".

Uniti nell'amore e nella carriera

  Burton e la Bellucci in questi anni si erano sempre supportati l'un l'altra, nel privato come nelle rispettive carriere. Tim Burton aveva accompagnato la Bellucci sul red carpet della Festa del Cinema di Roma del 2023, alla première di "Diabolik, chi sei?". L'attrice era infatti nel cast dell'ultimo capitolo della trilogia dedicata al re del terrore, diretta dai Manetti bros. Lei aveva ricambiato il favore l'anno successivo, quando "Beetlejuice Beetlejuice" era stato scelto come film di apertura della Mostra del Cinema di Venezia. Nel film lui l'aveva diretta, creando apposta per lei il personaggio di Dolores. Monica era di nuovo al suo fianco sulla Walk of Fame di Hollywood, quando il regista era stato premiato con la prestigiosa stella.

Ti potrebbe interessare

monica bellucci
tim burton

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema