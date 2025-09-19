Tim Burton e Monica Bellucci annunciano la separazione

Fotogallery - Monica Bellucci e Tim Burton splendidi in passerella
Il regista e l'attrice hanno messo fine alla relazione dopo tre anni d'amore
Il regista americano Tim Burton e l'attrice italiana Monica Bellucci
Il regista americano Tim Burton e l'attrice italiana Monica Bellucci hanno annunciato la loro separazione in una dichiarazione inviata alla Afp. "È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi", hanno fatto sapere i loro entourage. Solo qualche mese fa i due erano apparsi affiatati e sorridenti a Giffoni 55, ma da allora qualcosa si è rotto. Il regista era ospite del festival per ritirare il premio Truffaut, consegnato dal fondatore della manifestazione Claudio Gubitosi.
Tim Burton e Monica Bellucci si sono detti addio dopo circa tre anni d'amore, attarverso una dichiarazione asciutta e cortese. D'altra parte i due sono sempre stati molto riservati e hanno vissuto la relazione lontano dalla luce dei riflettori, riservando le uscite di coppia solo per le occasioni ufficiali. I primi a pizzicarli per le strade di Parigi, a inizio 2023 furono i paparazzi di "Paris Match". Il magazine all'epoca sosteneva che la frequentazione durasse da ottobre 2022, durante il Lumière Film Festival, e fosse poi proseguita nei mesi successivi con incontri "discreti".
Burton e la Bellucci in questi anni si erano sempre supportati l'un l'altra, nel privato come nelle rispettive carriere. Tim Burton aveva accompagnato la Bellucci sul red carpet della Festa del Cinema di Roma del 2023, alla première di "Diabolik, chi sei?". L'attrice era infatti nel cast dell'ultimo capitolo della trilogia dedicata al re del terrore, diretta dai Manetti bros. Lei aveva ricambiato il favore l'anno successivo, quando "Beetlejuice Beetlejuice" era stato scelto come film di apertura della Mostra del Cinema di Venezia. Nel film lui l'aveva diretta, creando apposta per lei il personaggio di Dolores. Monica era di nuovo al suo fianco sulla Walk of Fame di Hollywood, quando il regista era stato premiato con la prestigiosa stella.
