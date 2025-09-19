Tim Burton e Monica Bellucci annunciano la separazione

Il regista americano Tim Burton e l'attrice italiana Monica Bellucci hanno annunciato la loro separazione in una dichiarazione inviata alla Afp. "È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi", hanno fatto sapere i loro entourage. Solo qualche mese fa i due erano apparsi affiatati e sorridenti a Giffoni 55, ma da allora qualcosa si è rotto. Il regista era ospite del festival per ritirare il premio Truffaut, consegnato dal fondatore della manifestazione Claudio Gubitosi.