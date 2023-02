Monica Bellucci e Tim Burton, una nuova coppia? La love story sarebbe nata a Lione qualche mese fa...

Dopo la fine del matrimonio con Vincent Cassel e alcuni flirt, tra cui quella più recente con l’artista Nicolas Lefebvre, l’attrice italiana si sarebbe quindi nuovamente innamorata. 58 anni lei 61 lui, i due si erano incontrati per la prima volta sedici anni fa, nel 2006, quando si erano incrociati brevemente al Festival di Cannes.

Anche Tim Burton ha alle spalle una separazione importante quella dalla compagna storica, l’attrice Helena Bonham Carter, avvenuta nel 2014 e da cui ha avuto due figli, nati nel 2003 e nel 2004.

Prima di lei il regista è stato sposato dal 1989 al 1993 con l’artista Lena Gieseke.

"Si sono incontrati brevemente sulla scalinata del Palais des Festivals di Cannes nel 2006", racconta Paris Match:"ma è stato solo sedici anni dopo, dietro le quinte di un altro festival, che il regista e l'attrice si sono avvicinati. Lei single da, dopo aver rotto con l'artista Nicolas Lefebvre nel 2019. Lui anche, dopo la separazione dalla madre dei suoi figli, Helena Bonham Carter... È nella massima discrezione che Tim Burton e Monica Bellucci si sono scoperti, per non lasciarsi mai più. Negli ultimi quattro mesi, l'americano 64enne e l'italiano 58enne si sono conosciuti di nascosto, prima che la loro storia d'amore venisse finalmente rivelata...".

Monica Bellucci

Galeotto quindi il Lumière Film Festival di Lione di ottobre, quando era stata Monica Bellucci a consegnare a Tim Burton il Premio alla Carriera, facendo scattare a quanto pare la prima scintilla tra i due. In una recente intervista il regista aveva dichiarato: “Sono pazzo di Monica Bellucci. Sogno di restare bloccato in ascensore con lei. È così bella…”.

Nata a Città di Castello nel 1964, fin da giovanissima inizia a lavorare come modella. Nel 1989 sfila a Parigi e New York guadagnandosi le copertine di Elle e Vogue, appare sul calendario Pirelli (immortalata da Richard Avedon) e su quello di Max. In pochissimo tempo diventa una diva e dalla moda al cinema il passo è breve. Il suo esordio su grande schermo è del 1991, con "La Riffa" di Francesco Laudadio. Da allora ha recitato in circa 60 film, da "Dracula di Bram Stoker" di Francis Ford Coppola, a "Malena" di Giuseppe Tornatore, da "Matrix Reloaded" e "Matrix Revolutions" delle Wachowski a "La passione di Cristo" di Mel Gibson, fino a "I fratelli Grimm e l'incantevole strega" di Terry Gilliam e "Spectre" di Sam Mendes. Nel 1996, sul set de "L'appartamento", conosce Vincent Cassel, suo futuro sposo e compagno in diversi film. La coppia si è separata nel 2013 dopo 14 anni di matrimonio da cui sono nate le due figlie, Deva e Leonie.