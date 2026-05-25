Cillian Murphy spegne 50 candeline. Noto per il suo ruolo nella serie tv Peaky Blinders, si è aggiudicato anche una statuetta dell'Academy come miglior attore in Oppenheimer di Christopher Nolan. Nel 2020 il The Irish Times lo nomina come uno dei più grandi attori cinematografici irlandesi.
Gli esordi
Nato a Cork il 25 maggio 1976 dal padre Brendan, che lavorava per il dipartimento dell'istruzione, e dalla madre insegnante di francese, Murphy inizia a recitare durante le scuole superiori. In quel periodo intraprende una carriera da musicista, fino ai vent'anni: con il fratello Páidi fonda il gruppo The Sons of Mr. Green Genes, nome ispirato da una canzone di Frank Zappa. La Acid Jazz Records offrì alla band un contratto discografico per cinque album, ma i fratelli rifiutarono. Cillian si dedica prima al teatro, recitando in alcuni produzioni durante gli anni dell'università (un corso di laurea in giurisprudenza mai terminato). Il debutto al cinema arriva alla fine degli anni Novanta in alcuni film indipendenti irlandesi, come The Tale of Sweety Barrett di Stephen Bradley.
Il successo
Gli anni Duemila consacrano la fama di Murphy sul grande schermo, a partire dalla sua partecipazione nell'horror di Danny Boyle 28 giorni dopo (2002). Accanto a Scarlett Johansson e Colin Firth recita in La ragazza con l'orecchino di perla di Peter Webber, e ottiene il plauso dalla critica per aver interpretato l'antagonista Johnathan Crane in Batman Begins (2005) di Christopher Nolan, con il quale intraprende un sodalizio cinematografico. Nel 2006 ottiene una parte nel film Il vento che accarezza l'erba, un film sulla guerra d'indipendenza irlandese che conquista la Palma d'oro a Cannes e si afferma come il film indipendente irlandese di maggior successo al botteghino nazionale.
Il fenomeno Peaky Blinders
Uno dei ruoli più acclamati di Murphy arriva con la serie tv Peaky Blinders, in cui lui è Thomas Shelby, reduce della prima guerra mondiale e capo di una banda criminale. Ispirata in parte a una storia vera, la serie conta sei stagioni, di cui la prima è del 2013. A marzo 2026 è uscito anche il film sequel Peaky Blinders: The Immortal Man.
La collaborazione con Nolan
Tra i favoriti di Christopher Nolan, Cillian Murphy compare in sei film del regista, dalla trilogia di Batman a Inception (2010) e Dunkirk (2017) fino a Oppenheimer (2023), film che gli fa vincere l'Oscar come miglior protagonista nei panni del padre della bomba atomica, accanto al co-protagonista Robert Downey Jr. In un'inervista a GQ, Nolan aveva parlato del suo primo incontro con Murphy: "Quando l'ho incontrato non mi è sembrato per forza giusto per Batman. Ma c'erano semplicemente delle vibrazioni. Ci sono persone che incontri nella tua vita con cui vuoi semplicemente stare in contatto, lavorare con loro, provare a trovare dei modi per creare insieme".
La vita privata: dal matrimonio alla dieta vegana
Sul fronte sentimentale, Murphy è sposato dal 2004 con l'artista Yvonne McGuinness, da cui ha avuto due figli, uno nel 2005 e l'altro nel 2007. Dopo aver seguito una dieta vegetariana per 15 anni, nel 2024 l'attore ha dichiarato al podcast di Marc Maron WTF di essere passato al regime vegano.