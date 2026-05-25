Uno dei ruoli più acclamati di Murphy arriva con la serie tv Peaky Blinders, in cui lui è Thomas Shelby, reduce della prima guerra mondiale e capo di una banda criminale. Ispirata in parte a una storia vera, la serie conta sei stagioni, di cui la prima è del 2013. A marzo 2026 è uscito anche il film sequel Peaky Blinders: The Immortal Man.