Moda, Gwyneth Paltrow e quel suo stile “basic chic”
© IPA | Gwyneth Paltrow, lo stile "basic chic": sul red carpet di un evento a Los Angeles
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apple martin © Lookdavip
A 22 anni e con una laurea in tasca, Apple Martin ha deciso che la sua strada passa dal grande schermo. La primogenita di Gwyneth Paltrow e del frontman dei Coldplay Chris Martin si prepara infatti al suo esordio da attrice, e lo fa entrando da una porta tutt'altro che secondaria: sarà nel cast del prossimo film di una delle registe più amate della commedia americana.
A dirigerla sarà Nancy Meyers, la regista di titoli capaci di segnare un'epoca come "Il padre della sposa", "Tutto può succedere" e "L'amore non va in vacanza". Per lei si tratta di un ritorno atteso da tempo: dall'ultimo lavoro, "Lo stagista inaspettato", sono trascorsi undici anni. E il rientro avviene con un progetto ambizioso, di cui per ora si conosce ancora poco, a partire dal titolo.
Quello che è certo, come confermato da "Entertainment Weekly", è il cast: accanto alla giovane esordiente reciteranno Penélope Cruz, Jude Law, Owen Wilson, Kieran Culkin, Tony Hale, Beverly D'Angelo ed Erin Doherty. Un parterre di prima fascia per un film la cui uscita è fissata per il Natale 2027: l'attesa, insomma, sarà lunga, ma la curiosità è già altissima.
Il dettaglio che rende la storia ancora più sorprendente è il percorso di Apple. Cresciuta sui set della madre, non ha mai recitato prima e per anni è stata conosciuta soprattutto come modella, con campagne per marchi internazionali. Di recente si è poi laureata alla Vanderbilt University di Nashville in Giurisprudenza, Storia e Società, una scelta che in un'intervista aveva spiegato con la volontà di prendere le distanze dalla fama dei genitori. Eppure, il sogno di recitare non l'ha mai abbandonata.
La passione per l'arte sembra una questione di famiglia. Anche Moses Martin, fratello minore di Apple e da poco ventenne, ha mosso i suoi primi passi nello spettacolo, ma in ambito musicale. Il suo esordio risale alla fine dello scorso anno con il singolo "Promise", realizzato insieme ad Andrew Suster e Orlando Wiltshire nella band People I've Met. Il brano ha anticipato l'EP "Bunny", uscito da pochi giorni.
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