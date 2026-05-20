Il dettaglio che rende la storia ancora più sorprendente è il percorso di Apple. Cresciuta sui set della madre, non ha mai recitato prima e per anni è stata conosciuta soprattutto come modella, con campagne per marchi internazionali. Di recente si è poi laureata alla Vanderbilt University di Nashville in Giurisprudenza, Storia e Società, una scelta che in un'intervista aveva spiegato con la volontà di prendere le distanze dalla fama dei genitori. Eppure, il sogno di recitare non l'ha mai abbandonata.