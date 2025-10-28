Chris Martin è diventato single a giugno, dopo essersi separato dall'attrice Dakota Johnson. I due sono stati insieme otto anni ed era spuntato anche l'anello di fidanzamento, ma dopo molti tentativi per mettere a posto le cose hanno gettato la spugna. Anche Sophie Turner ha chiuso da poco con l'aristocratico Peregrine 'Perry' Pearson, al suo fianco da circa due anni. Dopo molti tira e molla, la coppia si è separata ufficialmente a fine settembre e l'attrice, pochi giorni dopo aver detto addio al visconte, è uscita con il leader dei Coldplay. Sembra che anche Perry non abbia perso tempo e alcune fonti del tabloid hanno rivelato che il rampollo è stato visto in un'esclusiva discoteca di Londra ovest con una ragazza bionda e sexy, molto simile alla sua ex compagna.