Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
amore da red carpet

Sophie Turner e Chris Martin: sono loro la nuova coppia di Hollywood?

Secondo il "Daily Mail" i due si sarebbero visti per un appuntamento segreto 

28 Ott 2025 - 12:15
© Tgcom24

© Tgcom24

Sembra che stia nascendo una nuova coppia nel jet-set di Hollywood. Si tratta della star di "Game of Thrones" Sophie Turner e del frontman dei Coldplay Chris Martin, che mesi fa ha archiviato la relazione con l'attrice Dakota Johnson. Secondo il "Daily Mail" tra l'attrice britannica e il cantante ci sarebbe stato un appuntamento segreto subito dopo che lei si è lasciata con il nobile Peregrine 'Perry' Pearson.

Leggi anche

Sophie Turner dimentica Joe Jonas con un aristocratico inglese

Dakota Johnson e Chris Martin si separano di nuovo: "Questa volta è definitivo"

Belli, famosi e... single

  Chris Martin è diventato single a giugno, dopo essersi separato dall'attrice Dakota Johnson. I due sono stati insieme otto anni ed era spuntato anche l'anello di fidanzamento, ma dopo molti tentativi per mettere a posto le cose hanno gettato la spugna. Anche Sophie Turner ha chiuso da poco con l'aristocratico Peregrine 'Perry' Pearson, al suo fianco da circa due anni. Dopo molti tira e molla, la coppia si è separata ufficialmente a fine settembre e l'attrice, pochi giorni dopo aver detto addio al visconte, è uscita con il leader dei Coldplay. Sembra che anche Perry non abbia perso tempo e alcune fonti del tabloid hanno rivelato che il rampollo è stato visto in un'esclusiva discoteca di Londra ovest con una ragazza bionda e sexy, molto simile alla sua ex compagna.

Leggi anche

Chris Martin confessa sui social: "Soffro di depressione, ecco come la combatto"

Sophie Turner denuncia Joe Jonas: lo accusa di aver rapito le figlie

Sophie Turner fangirl di Chris Martin

  L'ammirazione e l'amore dell'attrice per il leader dei Coldplay parte da molto lontano. Nel 2020, all'epoca del matrimonio con Joe Jonas, la Turner si era infatti sciolta in lacrime di fronte a un messaggio di auguri di compleanno inviatole proprio da Chris Martin. Si trattava di una sorpresa organizzata dal suo ex marito, che al ristorante le passò il telefono per metterla in contatto con il cantante. La scenetta era finita nella serie tv di Jonas "Cup of Joe" e si vede Sophie che si porta le mani alla bocca emozionata vedendo apparire sullo schermo il suo idolo. Ora è finalmente riuscita a incontrarlo e non resta che aspettare per vedere se la relazione proseguirà oppure no.

Ti potrebbe interessare

chris martin
sophie turner

Sullo stesso tema