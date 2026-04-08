Un'infanzia dorata tra l'aristocrazia hollywoodiana, figlia di un'attrice e di un produttore (Blythe Danner e Bruce Paltrow), Gwyneth ha avuto Steven Spielberg come padrino e Madonna come migliore amica dai tempi del liceo, amicizia che, svela la biografia, si interromperà bruscamente durante una vacanza. Non mancano nel libro pure succose rivelazioni sui suoi famosi fidanzati. Da Brad Pitt, che avrebbe definito più volte "stupido", disprezzandolo davanti a tutti e che voleva tradire con Hugh Grant per cui si era presa una cotta, a Ben Affleck ("la loro alchimia fisica non riusciva a superare gli impulsi autodistruttivi di Ben, che l'avrebbe anche tradita", racconta l'autrice), fino all'ex marito Chris Martin, che secondo Odell avrebbe etichettato in più occasioni come un "imbranato".