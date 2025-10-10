Non è decluttering, non è nemmeno nostalgia. È qualcosa di più sottile, quasi provocatorio: prendere una vita vissuta sotto i riflettori e smontarla in 501 pezzi. Dopo oltre tre decenni di red carpet, cinema e culto personale, Gwyneth Paltrow apre il suo archivio privato in un'asta che è molto più di una semplice vendita. È un esercizio di stile, ma anche una dichiarazione: gli oggetti non appartengono davvero a nessuno, accumulano storie e poi le rilasciano. "Credo nella bellezza discreta degli oggetti che hanno già vissuto" ha spiegato l'attrice premio Oscar. Ed è proprio questa filosofia a guidare la selezione: arredi, abiti, fotografie, opere d'arte. Ogni elemento è stato parte di un ecosistema personale costruito negli anni, tra minimalismo calibrato e lusso silenzioso. Tra i lotti più evocativi compaiono anche i premi ricevuti in carriera.