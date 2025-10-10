Gwyneth Paltrow mette all'asta 501 oggetti, compreso un pezzo di Chris Martin
L'attrice premio Oscar trasforma il proprio passato in un archivio da collezione: con dentro anche un frammento di vita condivisa con l'ex
Gwyneth Paltrow © instagram
Non è decluttering, non è nemmeno nostalgia. È qualcosa di più sottile, quasi provocatorio: prendere una vita vissuta sotto i riflettori e smontarla in 501 pezzi. Dopo oltre tre decenni di red carpet, cinema e culto personale, Gwyneth Paltrow apre il suo archivio privato in un'asta che è molto più di una semplice vendita. È un esercizio di stile, ma anche una dichiarazione: gli oggetti non appartengono davvero a nessuno, accumulano storie e poi le rilasciano. "Credo nella bellezza discreta degli oggetti che hanno già vissuto" ha spiegato l'attrice premio Oscar. Ed è proprio questa filosofia a guidare la selezione: arredi, abiti, fotografie, opere d'arte. Ogni elemento è stato parte di un ecosistema personale costruito negli anni, tra minimalismo calibrato e lusso silenzioso. Tra i lotti più evocativi compaiono anche i premi ricevuti in carriera.
Immagine pubblica, identità privata
La fotografia gioca un ruolo centrale: editoriali iconici, campagne pubblicitarie, ritratti d’autore. Gwyneth Paltrow è stata molte cose diva, testimonial, musa e ogni scatto restituisce una versione diversa di lei. Accanto alle immagini patinate, però, emergono anche frammenti più intimi. Foto di famiglia, momenti privati, relazioni. Tra queste, uno scatto che la lega a Chris Martin.
Moda come autobiografia
Se c'è un linguaggio che Paltrow ha sempre parlato fluentemente, è quello della moda. E infatti l'asta ne è costellata. Il pezzo più simbolico? Lo schizzo dell'abito rosa Ralph Lauren indossato agli Oscar del 1999: non solo un vestito, ma un manifesto di eleganza che ha segnato un prima e un dopo. Accanto a questo, opere d'arte contemporanea e creazioni delicate, quasi eteree, che riflettono una sensibilità visiva coerente, costruita nel tempo con rigore e intuito. Poi c'è il design: poltrone morbide, tavoli specchiati, oggetti che raccontano il modo in cui l'attrice abita lo spazio. Tutto parla la stessa lingua: linee pulite, presenza discreta, un lusso che non ha bisogno di dichiararsi. Tra i pezzi più inattesi, anche un ricordo musicale: il disco di platino legato all'album Duets, che certifica una parentesi meno nota della sua carriera. Un dettaglio che sorprende e aggiunge complessità a una figura spesso raccontata per sottrazione.
Un'asta, ma anche un passaggio di consegne
"Con questo spirito di nostalgia e rinnovamento, ho selezionato alcuni oggetti della mia vita, sperando che portino avanti la loro storia e assumano un nuovo significato per chi li riceve" spiega Gwyneth Paltrow. L'evento, firmato Julien’s Auctions, si terrà il 24 e 25 marzo a Los Angeles, con possibilità di partecipare anche online. Le offerte sono già aperte.