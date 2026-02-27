La coabitazione, l'amore e la notte non sono una formula unica. Come raccontano sia gli esperti sia le storie di vita reale, dormire separati può essere un atto d'amore tanto quanto dormire abbracciati, se la scelta è condivisa, rispettosa e rivolta alla qualità di vita di entrambi. In fondo, l'idea romantica del letto matrimoniale eterno è un mito culturale. La verità è che una coppia sana è quella che dialoga, sperimenta, ridefinisce i propri rituali e se questo significa ritrovarsi la mattina con occhi riposati e sorrisi più sinceri… beh, forse è l’inizio di un nuovo tipo di intimità.