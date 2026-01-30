Il punto, forse, è tutto qui: cenare da soli non significa essere soli. Significa prendersi uno spazio. In un'epoca che ci vuole sempre connessi, sempre disponibili, sempre accompagnati, scegliere di sedersi a un tavolo per uno può essere un gesto sorprendentemente radicale. A volte si ha fame. A volte si ha solo voglia di uscire. A volte non si ha voglia di organizzare nulla. E va bene così. Perché, finalmente, mangiare da soli non è più una stranezza da spiegare, ma una normalità da vivere. E, magari, da gustare fino all'ultimo boccone.