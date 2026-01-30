Cenare da soli, non è più un tabù ma una scelta di stile di vita
Tra single in aumento, ristoranti che si adattano e nuove abitudini sociali, il solo dining diventa il simbolo di un'epoca che ha smesso di giustificarsidi Simona Pisoni
© Istockphoto
"Tavolo per uno, grazie". C'è stato un tempo, non così lontano, in cui questa frase veniva pronunciata quasi sottovoce, con imbarazzo. Come se mangiare da soli fosse il sintomo di un imprevisto, di un appuntamento saltato, di una vita sociale momentaneamente in pausa. O peggio: di una mancanza. Oggi, invece, quella stessa frase suona diversa. Più neutra. A volte persino orgogliosa. Benvenuti nell'era del solo dining.
Fine dell'imbarazzo (e delle scuse)
Il cambiamento non è arrivato all'improvviso, ma è stato silenzioso e costante. Prima il caffè bevuto da soli senza sensi di colpa, poi il pranzo veloce, infine la cena. Il vero tabù. Perché la cena è sempre stata il pasto sociale per eccellenza: famiglia, coppia, amici. Chi cenava da solo sembrava in attesa di qualcosa di meglio. Ora no. Ora spesso sta semplicemente scegliendo.
Complice una realtà demografica che parla chiaro: i single aumentano, i nuclei mono componenti crescono, le vite sono più frammentate, i ritmi meno sincronizzati. Ma ridurre tutto a una questione di numeri sarebbe troppo semplice. Qui c'entra anche un cambio di mentalità.
Il piacere di bastarsi
Mangiare da soli oggi non è solo praticità. È un gesto che ha a che fare con l'autonomia, con il rispetto di sé, persino con una certa idea di lusso. Il lusso di non dover spiegare niente a nessuno, di ordinare quello che si vuole, di mangiare lentamente o velocemente, di osservare la sala o perdersi nei propri pensieri. Cucinare per sé o sedersi da soli a un tavolo diventa così un atto di cura, non di rinuncia. Una forma quotidiana di self-care che non passa per maschere viso o rituali a favore di Instagram, ma per qualcosa di molto più concreto: nutrirsi bene, senza aspettare compagnia.
Donne sole, sguardi addosso
Non tutti, però, vivono il solo dining allo stesso modo. Le donne, soprattutto, raccontano di sentirsi più osservate quando mangiano fuori da sole. Come se la solitudine femminile fosse ancora percepita come una condizione da spiegare o giustificare. Un retaggio duro a morire, che ha più a che fare con le aspettative sociali che con la realtà. Eppure, proprio le donne stanno contribuendo a normalizzare questa pratica: dal pranzo solitario tra una riunione e l'altra alla cena da sole in qualche locale, scelta deliberata per non rinunciare a un'esperienza solo perché manca la compagnia.
I ristoranti cambiano insieme ai clienti
Anche i locali hanno iniziato ad adattarsi. Tavoli più piccoli, posti al bancone, sedute affacciate alle vetrine: soluzioni che rendono il mangiare da soli non solo possibile, ma previsto. In molte città del mondo dall'Asia agli Stati Uniti è sempre stato normale. In Italia ci stiamo arrivando con un misto di cautela e curiosità. Il risultato? Meno domande, meno sguardi, più naturalezza. Il cliente singolo non è più un'eccezione da incastrare, ma una presenza abituale.
Il punto, forse, è tutto qui: cenare da soli non significa essere soli. Significa prendersi uno spazio. In un'epoca che ci vuole sempre connessi, sempre disponibili, sempre accompagnati, scegliere di sedersi a un tavolo per uno può essere un gesto sorprendentemente radicale. A volte si ha fame. A volte si ha solo voglia di uscire. A volte non si ha voglia di organizzare nulla. E va bene così. Perché, finalmente, mangiare da soli non è più una stranezza da spiegare, ma una normalità da vivere. E, magari, da gustare fino all'ultimo boccone.