Da Katy Perry-Trudeau a Clooney-Amal: la teoria degli opposti funziona sempre?

Non solo un caso isolato - La storia dello spettacolo e della politica è ricca di coppie che sembrano unire universi lontanissimi. George Clooney e Amal Alamuddin hanno incarnato ad esempio l’incontro tra Hollywood e il diritto internazionale; Meghan Markle e il principe Harry quello tra serie televisive americane e monarchia britannica; Carla Bruni e Nicolas Sarkozy hanno fuso glamour musicale e potere istituzionale. Più indietro nel tempo, Grace Kelly e Ranieri di Monaco trasformarono una favola cinematografica in realtà dinastica. In tutti questi casi, il contrasto professionale e simbolico ha amplificato l’interesse mediatico.