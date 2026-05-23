McLean era stato dato per disperso il 18 maggio. Secondo quanto riferito dalla Royal Canadian Mounted Police - la Polizia Locale a Cavallo Canadese - l'attore era stato visto l'ultima volta il 15 maggio nella sua abitazione di Lion's Bay. Il giorno dopo la denuncia, le autorità avevano lanciato un appello pubblico per raccogliere informazioni utili alle ricerche. Nel corso delle indagini, la polizia ha raccolto elementi che hanno condotto all'ipotesi di omicidio.