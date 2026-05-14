Kimberly ha orientato la sua riflessione sul piano spirituale: "Lo sento vicino. Lo conosco più profondamente. Il mio legame consapevole con Dio si è intensificato", ha scritto la produttrice, come se James, in qualche modo, fosse ancora con lei. La coppia era sposata dal 2010 e dalla loro unione sono nati sei figli: Olivia, Annabel, Emilia, Gwendolyn, Joshua e Jeremiah. Il messaggio di Kimberly poi prosegue: "I veli dell’universo si sono assottigliati. E credo che questo sia il percorso che io e la mia famiglia siamo sempre stati destinati a vivere", quasi ad accennare un tentativo di andare avanti dopo l'accaduto.