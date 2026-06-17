Sean Penn dirigerà un film sull'assalto a Capitol Hill del 2021

Sean Penn tornerà dietro la macchina da presa per dirigere un nuovo film dedicato agli eventi del 6 gennaio 2021, il giorno dell'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti. Secondo quanto riporta il Guardian, il progetto, ancora senza titolo, sarebbe particolarmente caro all'attore e regista, che ne firmerà sia la sceneggiatura sia la regia.
Bradly Cooper protagonista
Al centro della storia ci sarà un agente di polizia coinvolto nella violenta insurrezione che sconvolse Washington che potrebbe essere Bradley Cooper. Le riprese inizieranno il prossimo anno.
Penn ha seguito da vicino le conseguenze politiche dell'assalto al Campidoglio. Nel 2022 partecipò infatti a una delle audizioni della commissione d'inchiesta della Camera dei Rappresentanti, spiegando di essere presente semplicemente come cittadino interessato ad assistere ai lavori.
"Tutti abbiamo visto cosa è accaduto il 6 gennaio. Ora aspettiamo di capire se la giustizia farà il suo corso", dichiarò in quell'occasione. In passato il regista non ha nascosto le proprie critiche nei confronti di Donald Trump, definendolo tra l'altro "un nemico dell'umanità" e "un narcisista".