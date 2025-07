Rivelata la causa della morte di Michael Madsen

Nato a Chicago il 25 settembre 1957, figlio del pompiere Calvin Christian Madsen e della regista Elaine Madsen, Madsen aveva iniziato a recitare alla Steppenwolf Theatre Company di Chicago nel 1980, lavorando come apprendista con John Malkovich e prendendo parte a una produzione di "Uomini e topi". Nel 1982 era apparso in due episodi di "St. Elsewhere", l'anno successivo aveva avuto un piccolo ruolo in "War Games - Giochi di guerra", con Matthew Broderick. Dopo diverse interpretazioni al cinema ("Diner", "Il migliore", "Racing With The Moon") e in tv ("Cagney & Lacey", "Miami Vice", "Ricordi di guerra"), l'attore aveva raggiunto la fama negli anni 90, grazie a film cult come "Thelma & Louise" e "The Doors" e poi alla collaborazione con Tarantino con il quale ha girato "Le Iene", "Kill Bill: Vol. 1", "Kill Bill: Vol. 2", "The Hateful Eight" e "C'era una volta a... Hollywood". La sua ricca filmografia comprende oltre 300 titoli, tra i quali anche "Donnie Brasco", "Sin City" e "C'era una volta in Messico".