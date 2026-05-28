Sull'origine dello pseudonimo ha detto: "Era difficile lavorare così, quindi mi sono detto: "Non ho bisogno di questo cognome", e l’ho cambiato in Cage. È una combinazione di Luke Cage, il personaggio dei fumetti Marvel che tanto mi piaceva, e di John Cage, il compositore d'avanguardia. Questo la dice lunga su ogni cosa che ho fatto da quel momento in poi".