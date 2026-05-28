Nicolas Cage, come sul grande schermo, così nella vita di tutti i giorni. L'attore 62enne, nato Nicolas Kim Coppola, ha rivelato in un'intervista a Variety di aver "cambiato nome legalmente lo scorso anno". "Io sono Nick Cage nella vita, e sono Nick Cage davanti alla telecamera. È meglio essere il patriarca della mia piccola famiglia che il cugino clown ai margini di quella di qualcun altro".
Da Coppola a Cage
La decisione dell'attore di adottare un nome d'arte risale alla sua partecipazione alla commedia Fuori di testa, in cui recita accanto a Sean Penn, Jennifer Jason Leigh e Phoebe Cates. "Ero ancora Nicolas Coppola, e la gente proprio non ne voleva sapere di smettere di ripetere questa battuta: "Mi piace l'odore di Nicolas al mattino". Un riferimento alla mitica scena di "Apocalypse Now" in cui Robert Duvall diceva: "Mi piace l’odore del Napalm al mattino", ha spiegato Cage in un'intervista a Wired.
Sull'origine dello pseudonimo ha detto: "Era difficile lavorare così, quindi mi sono detto: "Non ho bisogno di questo cognome", e l’ho cambiato in Cage. È una combinazione di Luke Cage, il personaggio dei fumetti Marvel che tanto mi piaceva, e di John Cage, il compositore d'avanguardia. Questo la dice lunga su ogni cosa che ho fatto da quel momento in poi".
Una delle famiglie cardine di Hollywood
Nicolas Cage è figlio del defunto August Coppola, fratello maggiore del regista Francis Ford Coppola e Talia Shire. August, Francis e Talia sono figli di Carmine Coppola, che compose la colonna sonora di molti film di Francis, e Italia Coppola. La figlia di Francis, Sofia Coppola, è la cugina di Cage.
Una grande carriera
Nel 1996, Nicolas Cage vince l'Oscar come miglior attore per il suo ruolo in Via da Las Vegas (1995), diventando a 32 anni il quinto attore più giovane di sempre ad aggiudicarsi la statuetta. Apparso in oltre cento film, da Due facce di un assassino (1997), The Family Man (2000), Fuori in 60 secondi (2000), fino a Il mistero dei Templari - National Treasure (2004), Lord of War (2005) e la saga di Ghost Rider, è comparso recentemente nei panni del conte Dracula in Renfield (2023) e nella serie tv Spider-Noir, che riscrive il personaggio Marvel.