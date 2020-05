Nicolas Cage debutta in tv con una serie su Joe Exotic

Nicolas Cage ha scelto la controversa figura di Joe Exotic , il bizzarro ex proprietario di uno zoo in Oklahoma, per il suo debutto sul piccolo schermo. Condannato per omicidio e abusi su animali selvatici, Joe è diventato il mito di una certa America che ama le armi, le bestie feroci e le trasgressioni. La serie tv è prodotta da Imagine Television Studios e CBS Television Studios.

La vera storia di Joe Exotic - La serie si compone di otto episodi, ispirati all'articolo "Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild' scritto da Leif Reigstad per il magazine Texas Monthly. Il progetto televisivo ripercorrerà la storia di Joe Schreibvogel/Joe Exotic, che nel 2019 è stato condannato a 22 anni di reclusione dopo essere stato ritenuto colpevole di diciassette capi d'accusa tra cui abuso di animali e due accuse di omicidio su commissione per il tentato omicidio della direttrice di Big Cat Rescue Carole Baskin.

Il documentario "Tiger King" - Nicolas Cage, per la prima volta protagonista di una serie tv, affronterà la difficile sfida di tratteggiare un personaggio dalle mille sfaccettature. La figura di Joe Exotic è diventata popolare quando Netflix ha rilasciato un documentario intitolato "Tiger King: Murder, Mayhem and Madness". incentrato sul suo zoo Maldonado-Passage e la sua faida con Corole Baskin (direttrice del rifugio per animali abbandonati "Big Cat Rescue").

