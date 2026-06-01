Forse l'aneddoto più curioso su Tom Holland riguarda la sua famiglia. Ha ereditato l'arte della falegnameria dal nonno e i parenti di sua madre sono tutti nel settore. Come ha raccontato a Jimmy Kimmel nel 2019, durante un periodo di stallo nella sua carriera, in cui era troppo grande per interpretare un bambino, ma troppo giovane per un ruolo da teenager, sua madre lo iscrisse a una scuola di falegnameria. "Fece le valigie e mi spedì a Cardiff, in Galles. Lì affittai una stanza presso una signora e la condivisi con suo figlio per circa otto settimane", ha ricordato l’attore.