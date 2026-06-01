Tom Holland compie 30 anni: "Per un periodo ho fatto il falegname | La creatività va coltivata"
L'attore britannico, nato il 1 giugno 1996, inizia la sua carriera con un musical a teatro, seguendo la sua passione per la danza
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Tom Holland spegne 30 candeline: dalla conquista dell'universo Marvel con il volto di Spiderman, quest'anno di ritorno sul grande schermo con il terzo film dedicato al supereroe, all'Odissea di Christopher Nolan in cui sarà Telemaco, figlio di Ulisse. Dieci anni fa il primo incontro con Zendaya sul set di Spiderman: Homecoming, poi il fidanzamento e le nozze in gran segreto. Se non avesse fatto l'attore avrebbe fatto il falegname, aveva raccontato a Jimmy Kimmel nel 2019.
L'infanzia e l'esordio a teatro
Nato a Londra il 1 giugno 1996, Thomas Stanley Holland è figlio della fotografa Nicola Elizabeth Frost e del comico e scrittore Dominic Anthony Holland. Si avvicina al mondo dello spettacolo grazie alla sua passione per la danza e debutta a 12 anni sul palcoscenico nel musical di Billy Elliot, nel ruolo del migliore amico del protagonista. Nel 2010, dopo tre anni a teatro, decide di dedicarsi al cinema, con il suo primo ruolo da protagonista in The Impossible di Juan Antonio Bayona.
Il successo con Spiderman e altri ruoli
Holland trova la porta d'ingresso a Hollywood con il film Marvel Captain America: Civil War. Il nuovo volto di Spiderman dopo Andrew Garfield e Tobey McGuire torna nei titoli seguenti, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Spider-Man: Far from home, Venom - La furia di Carnage e Spider-Man: No Way Home. Nel 2021, l'attore interpreta Nathan Drake in Uncharted, film ispirato all'omonimo videogioco, accanto a Mark Wahlberg e Antonio Banderas. Lo vedremo ancora nei panni di Peter Parker nel nuovo capitolo, Spider-Man: Brand New Day e in Avengers: Doomsday. Nonostante interpreti il "bimbo ragno" più famoso al mondo, Holland ha parlato più volte della sua aracnofobia.
La dislessia e il bullismo per la danza
All’età di 7 anni, a Tom Holland viene diagnosticata la dislessia e il disturbo dell'attenzione (ADHD). "A volte mi sento leggermente intimidito quando qualcuno mi dà una tela bianca e a volte ci si trova davanti a queste sfide quando si sviluppa un personaggio", ha dichiarato l'attore in un'intervista a IGN. Per lui è, infatti, importante "Sia da giovani che da adulti, interagire con qualcosa che ti costringe a essere creativo e a pensare fuori dagli schemi".
La sua passione per la danza non era ben vista da tutti. In un'intervista a Interview Magazine ha raccontato di essere stato vittima di bullismo. Tom si allenava con un'insegnante durante la pausa pranzo, nella palestra della scuola. Per quel gruppo di ragazzini, cresciuti giocando a pallone, che lo osservavano dalle finestre, vedere un coetaneo danzare era una cosa fuori dall'ordinario.
L'amore con Zendaya
Sul set di Spiderman: Homecoming incontra l'attrice Zendaya. Dal grande schermo alla vita reale, i due confermano la relazione nel 2021 e a dicembre 2024 ufficializzano il fidanzamento. "Quando avrò dei figli non mi vedrete più nei film. Farò il papà a tempo pieno e giocherò a golf", ha raccontato l'attore in un'intervista a Men's Health. Le nozze blindate di Tom e Zendaya sono state confermate dallo stilista dell'attrice.
Il piano B per la carriera
Forse l'aneddoto più curioso su Tom Holland riguarda la sua famiglia. Ha ereditato l'arte della falegnameria dal nonno e i parenti di sua madre sono tutti nel settore. Come ha raccontato a Jimmy Kimmel nel 2019, durante un periodo di stallo nella sua carriera, in cui era troppo grande per interpretare un bambino, ma troppo giovane per un ruolo da teenager, sua madre lo iscrisse a una scuola di falegnameria. "Fece le valigie e mi spedì a Cardiff, in Galles. Lì affittai una stanza presso una signora e la condivisi con suo figlio per circa otto settimane", ha ricordato l’attore.