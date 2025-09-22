Incidente per Tom Holland sul set di "Spider-Man: Brand New Day": portato in ospedale

Sony Pictures ha annunciato per la prima volta al CinemaCon 2025 ad aprile che il prossimo film del franchise di Spider-Man si sarebbe intitolato Brand New Day, mesi dopo che Holland aveva confermato che il suo quarto film nei panni del supereroe sarebbe stato girato nel 2025. Holland ha interpretato Spider-Man/Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe a partire da "Captain America: Civil War" del 2016. Negli ultimi anni, l'attore ha lasciato intendere di essere maggiormente coinvolto creativamente nel prossimo film di Spider-Man. Si prevede che Zendaya riprenderà il ruolo di Michelle "MJ" Jones in Brand New Day, così come i co-protagonisti Jacob Batalon e Jon Favreau. Anche Liza Colón-Zayas di "The Bear" e Sadie Sink di "Stranger Things" appariranno in Brand New Day insieme a Mark Ruffalo, così come Michael Mando e Jon Bernthal. Sony Pictures ha recentemente dichiarato che l'uscita del film è prevista per il 31 luglio 2026.