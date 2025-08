Tom Holland svela il nuovo costume di "Spider-Man: Brand New Day": "Siamo pronti?"

Nel video condiviso in Rete, Tom Holland emerge dall'ombra, saltellando, all'interno di un teatro di posa, con il suo nuovo costume, che secondo Variety ricorda più da vicino quello dei fumetti rispetto ai suoi precedenti: ha toni più accesi di rosso e blu, le ragnatele in rilievo, e sfoggia il disegno del ragno più grande rispetto ai costumi di "Spider-Man: Homecoming", "Far From Home" e "No Way Home". Poi l'attore guarda in macchina e chiede: "Siamo pronti?".