Tom Holland chiude i suoi profili social: "Instagram è un pericolo per la salute mentale"

"Ciao e arrivederci...".

Tom Holland saluta così i suoi quasi 68 milioni di follower su Instagram e annuncia che si prenderà "una pausa dai social media" per preservare la sua salute mentale. In un video in cui appare con un cappellino in testa con la visiera al contrario, l'attore britannico spiega le ragioni che lo hanno portato a questa decisione: "Trovo che Instagram e Twitter siano sovra stimolanti e soffocanti. Sono troppo coinvolto quando leggo cose che mi riguardano".