Focus indaga sulla vera storia di Ulisse con due docufilm

Prodotto da Blink Films, il racconto muove da una semplice domanda: la mitologica guerra di Troia e il famigerato cavallo di Troia sono basati su una realtà storica? Un team di archeologi esamina le formidabili difese della città, le grandi scorte alimentari sotterranee e una sorgente naturale nascosta, dimostrando come l’antica cittadella potesse resistere a un lungo assedio. Non solo: valutando le prove fisiche della distruzione - come ossa carbonizzate e punte di freccia rinvenute all’interno della città e risalenti a circa il 1200 a.C. - risulta ancora più valida l’ipotesi che la guerra di Troia sia stata un evento storico, anziché che pura finzione. Per comprendere poi come i Greci riuscirono effettivamente a superare le massicce mura di Troia, vengono avanzate teorie radicali, secondo cui il cavallo non fosse semplicemente una statua di legno, ma probabilmente una letale arma d’assedio come un ariete, oppure un antico sistema di arrembaggio navale.