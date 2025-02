Matt Damon sarà Ulisse nell'Odissea di Christopher Nolan: la prima foto ufficiale

Dopo aver trionfato agli Oscar 2024 con "Oppenheimer", Christopher Nolan è tornato nuovamente dietro la macchina da presa. Le riprese, secondo Variety, dovrebbero partire all'inizio della primavera e in parte si svolgeranno in Sicilia con l'isola di Favignana, nell'area marina protetta delle Egadi, tra i possibili set del viaggio dell'eroe, assieme alle isole Eolie. Oltre in location come la Gran Bretagna e il Marocco. Il budget stimato è di 250 milioni di dollari. A oggi i dettagli sul film sono ancora pochi. Nolan ha scritto la sceneggiatura e, oltre alla regia, sarà anche tra i produttori insieme alla moglie Emma Thomas e a Wildside, che recentemente ha curato la produzione di "Conclave" di Edward Berger, e che si occuperà delle riprese in Sicilia.