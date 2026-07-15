Odissea: 10 curiosità che (forse) non conoscevi

2. Per secoli l’Odissea non fu un libro - Con i suoi circa 12.000 versi, l'Odissea è solo leggermente più breve della Divina Commedia, ma per secoli non fu messa per iscritto. Venne tramandata esclusivamente dagli aedi, i cantori professionisti dell'antica Grecia, i quali conoscevano a memoria tutti e 12.000 i versi e li declamavano durante feste e banchetti. Non imparavano il poema come farebbe oggi un attore, ma disponevano di formule, espressioni fisse e schemi narrativi che consentivano di ricostruire il poema durante la recitazione. Solo intorno alla metà del VI secolo a.C. il testo venne fissato per iscritto. Oggi si ipotizza che Omero non sia neanche esistito realmente e che Iliade e Odissea siano in realtà il frutto collettivo di centinaia di aedi, ciascuno dei quali ha “aggiunto” particolari ed elementi della vicenda complessiva.