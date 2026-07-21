L'Odissea riempie le sale e il cinema sta benissimo: la risposta di Nolan a chi dava il grande schermo per morto

Il contesto in cui arriva "Odissea" resta complesso. Il mercato delle sale negli Stati Uniti non ha ancora recuperato pienamente i livelli pre-pandemici, nonostante una produzione cinematografica che continua a essere molto alta. Gli incassi complessivi del box office oscillano ancora, con una ripresa disomogenea tra territori e generi.



Solo due anni fa, un altro maestro del cinema aveva provato la stessa scommessa: Francis Ford Coppola, con "Megalopolis", aveva investito 120 milioni di dollari di tasca propria per realizzare un kolossal ambientato in una Roma antica e distopica insieme, con un cast di grande richiamo che includeva Adam Driver, Shia LaBeouf e Aubrey Plaza. Il risultato è stato uno dei flop più clamorosi della storia recente: appena 14 milioni di dollari incassati nel mondo. Un regista di culto e un cast stellare non sono ingredienti sufficienti a garantire il successo di un kolossal. Serve una visione capace di parlare al grande pubblico, non solo alla critica, e un'esperienza che giustifichi il prezzo del biglietto. Dove Coppola ha inseguito un'opera personale e visionaria, faticando a trovare un pubblico, Nolan ha costruito un evento pensato per la sala fin dal primo giorno di riprese, puntando su un formato tecnico irripetibile e su una storia che emoziona da secoli e tocca le corde più profonde dell'animo umano.