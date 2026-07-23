Elon Musk sfida Nolan e promette un'Odissea fatta con Grok entro la fine dell'anno

I primi giorni di The Odyssey nelle sale hanno clamorosamente smentito Musk, al quale è toccato assistere al plauso pressoché unanime ricevuto da Nolan, da lui definito un "razzista anti-bianco". Il patron di Tesla e SpaceX ha quindi cercato di prendersi una rivincita. Dapprima ha avallato con un "ci sto" la proposta di un utente che su X proponeva di dare 100 milioni di dollari a Mel Gibson per realizzare una nuova versione dell'Odissea, "con navi, armature, armi e un cast meticolosamente accurati dal punto di vista storico, con tutti i dialoghi presi direttamente dal poema originale e recitati in greco omerico".