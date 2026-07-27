L'Odissea con il vento in poppa, oltre 600 milioni al box office mondiale in due settimane

Il successo dell'Odissea potrebbe essere messo alla prova il prossimo weekend quando è atteso il debutto di Spider-Man: Brand New Day, una nuova avventura dell'Uomo Ragno con la coppia Tom Holland (il Telemaco di Nolan) e Zendaya (Atena nel film tratto dal poema omerico). Non che questo dispiaccia agli esercenti, euforici in questi giorni alla prospettiva di due pellicole enormemente popolari in grado di contrastare un mese tipicamente lento come agosto. Nolan tiene nelle sale anche grazie ai giovani della Gen Z: metà degli spettatori di Odissea nel primo fine settimana erano ragazzi tra i 18 e i 34 anni. "Una volta o due all'anno un film debutta alla grande e va avanti per settimane e settimane. L'Odissea è uno di questi", ha detto David Gross, che segue l'andamento del box office sulla newsletter FranchiseRe.