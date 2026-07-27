L'Odissea con il vento in poppa, oltre 600 milioni al box office mondiale in due settimane

Turismo cinematografico: i set dell'Odissea di Nolan
© Istockphoto | Marocco, Ait-Ben-Haddou: qui è ambientato l'assedio di Troia
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Nonostante il periodo estivo, le sale si riempiono per l'ultimo epico film di Christopher Nolan che piace soprattutto ai giovani: metà degli spettatori nel primo fine settimana erano ragazzi tra i 18 e i 34 anni
© Ufficio stampa
Al secondo weekend nelle sale la saga del ritorno di Ulisse a Itaca diretta da Christopher Nolan ha superato di parecchio i 600 milioni di dollari di incassi totali worldwide, di cui quasi 90 milioni in Nord America e ben 10,6 milioni di euro - il 6% in più rispetto al week end dell'esordio - nelle sale italiane. Negli Usa e in Canada c'è stato invece un declino, ma solo del 30 per cento rispetto ai 123,5 milioni del primo fine settimana, contro un 50 per cento in meno registrato storicamente da un blockbuster d'azione: la corsa degli spettatori nordamericani ai botteghini ha contribuito a incassi globali di quasi 640 milioni di dollari.
Il successo dell'Odissea potrebbe essere messo alla prova il prossimo weekend quando è atteso il debutto di Spider-Man: Brand New Day, una nuova avventura dell'Uomo Ragno con la coppia Tom Holland (il Telemaco di Nolan) e Zendaya (Atena nel film tratto dal poema omerico). Non che questo dispiaccia agli esercenti, euforici in questi giorni alla prospettiva di due pellicole enormemente popolari in grado di contrastare un mese tipicamente lento come agosto. Nolan tiene nelle sale anche grazie ai giovani della Gen Z: metà degli spettatori di Odissea nel primo fine settimana erano ragazzi tra i 18 e i 34 anni. "Una volta o due all'anno un film debutta alla grande e va avanti per settimane e settimane. L'Odissea è uno di questi", ha detto David Gross, che segue l'andamento del box office sulla newsletter FranchiseRe.
Il film su Ulisse si sta poi rivelando un autentico fenomeno anche per Imax, un risultato prevedibile visto che è il primo lungometraggio girato interamente con le cineprese ad alta tecnologia dell'azienda. Finora l'Odissea ha incassato 140 milioni di dollari nelle sale Imax di tutto il mondo: 78 milioni in Nord America e 62 milioni sui mercati internazionali, diventando il secondo film più veloce nella storia di Imax a superare i 100 milioni di dollari, un traguardo raggiunto in appena dieci giorni.
Gli esclusivi schermi Imax 70 mm - appena 41 in tutto il mondo - hanno contribuito con 5,2 milioni di dollari nel fine settimana e 16,9 milioni complessivi dall'uscita del film, pari al 12,1% dell'intero botteghino Imax di Odissea. Poiché gli appassionati sanno che il 70 mm Imax è il formato prediletto da Nolan, la maggior parte delle proiezioni in queste sale è già esaurita fino a settembre.
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