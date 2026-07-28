Christopher Nolan è "terrorizzato" all'idea di girare una commedia romantica
Il regista e sceneggiatore Premio Oscar, in sala con la sua Odissea, ha confessato il motivo per cui non vorrebbe mai dirigere una love story
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Christopher Nolan ha portato al cinema storie con intrecci inimitabili: salti temporali, eroi moderni e antichi, viaggi da un'epoca all'altra. Il regista del già campione d'incassi "Odissea", che ha superato i 600 milioni di dollari a livello globale, ha confessato al The Tonight Show di Jimmy Fallon che sarebbe "terrorizzato" all'idea di cambiare genere e affrontare una commedia romantica, spiegando perché sarebbe "una delle cose più difficili al mondo" da realizzare.
Il timore che il pubblico non colga il messaggio
"Penso che girare una commedia romantica sarebbe incredibilmente difficile. Adoro guardare quei film," ha detto il regista. "Ma penso sia una delle cose più difficili al mondo far ridere la gente in quel modo. Il rischio che corri quando fai un film del genere è che magari il pubblico non si mostra divertito, quindi a un certo punto penserei: 'Ah, non capiscono. Pazienza.' Non hai vie di scampo quando fai comicità. Quindi, sarei terrorizzato all'idea di fare una cosa del genere."
L'Odissea conquista cinema e botteghino
Adattamento dell'epopea di Omero, L'"Odissea" segue Ulisse (Matt Damon) attraverso le incredibili prove e gli incontri mitici che affronta nel suo viaggio decennale di ritorno a casa dalla moglie Penelope (Anne Hathaway) e dal figlio Telemaco (Tom Holland) dopo la guerra di Troia. Il film vede anche la partecipazione di Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Bill Irwin, Samantha Morton, Jesse Garcia, Will Yun Lee, Rafi Gavron, Shiloh Fernandez, Mia Goth, Travis Scott.