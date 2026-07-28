Christopher Nolan ha portato al cinema storie con intrecci inimitabili: salti temporali, eroi moderni e antichi, viaggi da un'epoca all'altra. Il regista del già campione d'incassi "Odissea", che ha superato i 600 milioni di dollari a livello globale, ha confessato al The Tonight Show di Jimmy Fallon che sarebbe "terrorizzato" all'idea di cambiare genere e affrontare una commedia romantica, spiegando perché sarebbe "una delle cose più difficili al mondo" da realizzare.