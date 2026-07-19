La società ha spiegato che gli orecchini non sono in vendita, ma fanno parte della sua collezione privata. Ha inoltre precisato che le placche sono sostenute da una struttura a griffe non invasiva, realizzata per non alterare né danneggiare gli oggetti originali. A provocare le polemiche, però, non è il modo in cui i reperti sono stati montati. Il vero punto interrogativo riguarda il viaggio compiuto da quei dischi prima di arrivare nelle mani dei collezionisti londinesi.