Zendaya e il marito Tom Holland illuminano Roma per il nuovo Spider-Man

Tom Holland e Zendaya incantano Roma sul red carpet di Spider-Man
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Per il lancio di "Spider-Man: Brand New Day", in uscita il 29 luglio al cinema, i due attori hanno fatto tappa in Italia. La coppia è nata sul set del primo film dell'Uomo Ragno dieci anni fa
Tom Holland e Zendaya, che da poco hanno confermato le voci sul loro matrimonio, hanno sfilato a Castel Sant'Angelo a Roma per il lancio di Spider-Man: Brand New Day di Destin Daniel Cretton, nuova avventura dedicata al supereroe Marvel, in arrivo nelle sale dal 29 luglio. "È sempre divertente tornare a esplorare e anche cercare di capire chi sono diventati questi personaggi, cosa possiamo portare loro in più ogni volta. Sono maturati loro e noi", dice Zendaya, in uno splendido abito ragnatela in varie sfumature di grigio.
Brand new day si apre con un mondo in cui nessuno ha più memoria di Spider-man, che inizia un nuovo capitolo della sua vita, tra studi universitari, lavoro part-time e le responsabilità come Amichevole Spider-Man di quartiere di New York. Quando una forza misteriosa crea scompiglio in città, Peter si ritrova a dover combattere potenti nemici, scoprire vecchie eredità e unirsi ad alleati inaspettati. Le sorprese non finiscono qui: oltre a dover affrontare una misteriosa ''mutazione" del suo corpo e una rinascita dei suoi poteri, l'eroico Uomo Ragno deve ridefinire cosa significhi essere un eroe.
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"Credo che il film possa in qualche modo rappresentare stavolta anche gli eroi di tutti i giorni, quelli sconosciuti", osserva Tom Holland che poi si sofferma sul suo amore per la capitale: "Adoro Roma, penso sia una delle città più belle, se non la più bella in assoluto. Mi piace molto l'atmosfera che si respira, una città che rende omaggio a tutta la sua storia, e penso che, sai, le strade siano bellissime… anche se oggi fa davvero caldo".
Nel film, Holland torna nei panni del Peter Parker/ Spider-man e Zendaya in quelli dell'ex fidanzata del supereroe, Mary Jane "MJ" Watson. I due attori si sono conosciuti proprio sul set dieci anni fa, per le riprese di Spider-Man Homecoming, il primo capitolo di questo nuovo reboot sul supereroe. "Ho sempre pensato che fosse Spider-Man a rendere speciale Peter Parker. Ma poi ho capito che in realtà è Peter Parker a rendere speciale Spider-Man, e credo che sia per questo che la gente lo ama così tanto: non è l'eroe, ma l'essere umano a cui ci affezioniamo", ha spiegato Holland.
Spiderman è un personaggio che trasmette ottimismo, e Zendaya, a questo proposito dice: "A volte non mi sento molto ottimista, ma poi vedo molta speranza nei miei nipoti, nei miei amici, nella mia famiglia e in lui - indicando il marito-. Penso che siano queste le cose che mi rendono felice ogni giorno e mi danno la forza di andare avanti. E credo che gran parte del film parli proprio di questo: del bisogno di quel sostegno, del bisogno di quell'amore". Holland e Zendaya si sono sposati in gran segreto nei primi mesi del 2026. L'annuncio ufficiale risale a qualche settimana fa, quando Holland ha confermato le nozze durante un'intervista.