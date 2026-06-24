Zendaya e il marito Tom Holland illuminano Roma per il nuovo Spider-Man

Nel film, Holland torna nei panni del Peter Parker/ Spider-man e Zendaya in quelli dell'ex fidanzata del supereroe, Mary Jane "MJ" Watson. I due attori si sono conosciuti proprio sul set dieci anni fa, per le riprese di Spider-Man Homecoming, il primo capitolo di questo nuovo reboot sul supereroe. "Ho sempre pensato che fosse Spider-Man a rendere speciale Peter Parker. Ma poi ho capito che in realtà è Peter Parker a rendere speciale Spider-Man, e credo che sia per questo che la gente lo ama così tanto: non è l'eroe, ma l'essere umano a cui ci affezioniamo", ha spiegato Holland.