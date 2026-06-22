Figlio di un giornalista dell'Ap e di un'attrice, nel 1958 fu ammesso a Harvard dopo essere stato espulso dal liceo per aver tentato di unirsi alla rivoluzione di Fidel Castro. Sposata nel 1959 l'ereditiera del petrolio Marie-Christophe de Menil, due anni dopo rimase cieco da un occhio cambiando una gomma bucata dell'auto. Un incidente decisivo: Robert lascia la moglie e Harvard e parte per l'Asia arrivando praticamente senza soldi in India dove trova lavoro insegnando inglese a giovani lama reincarnati in esilio. L'incontro con la cultura tibetana fu una rivelazione: "Avevano ciò che stavo cercando", disse più tardi. Rientrato negli Usa dopo la morte del padre, Thurman entrò in contatto con Geshe Wangyal, un lama del New Jersey, e imparò il tibetano in 10 settimane. Seguì un periodo a Dharamshala per studiare con il 29enne Dalai Lama: nacque allora una profonda amicizia e Thurman, allora 23enne, spiegava a sua volta al maestro psicologia freudiana, fisica nucleare e altri aspetti del pensiero occidentale.