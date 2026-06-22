Uma Thurman, il suo appartamento di New York torna in vendita
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Studioso, traduttore e tra i principali interpreti del buddismo tibetano in Occidente, ha avuto una vita da film: Robert Thurman è morto a 84 anni nella sua casa di Woodstock. Lo ha annunciato la figlia Uma: "Mio padre è stato un essere umano magnifico"
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Addio all'uomo del Dalai Lama in America: Robert Thurman è morto a 84 anni nella sua casa di Woodstock. Noto agli appassionati di cinema come il padre di Uma Thurman e nonno di Maya Hawke, la giovane star di "Stranger Things". Monaco buddista, docente di studi orientali ad Amherst e a Columbia, autore e traduttore di oltre venti libri sul buddismo, Thurman ha accostato al pensiero tibetano il grande pubblico americano con opere divulgative diventate bestseller.
Il ricordo di Uma Nel 1987, su richiesta del Dalai Lama, Thurman e la moglie Nene (in precedenza compagna del guru dell'Lsd Timothy Leary) si unirono all'attore Richard Gere e al compositore Philip Glass per fondare Tibet House US, una sorta di consolato culturale a Manhattan per il popolo tibetano. "Mio padre è stato un essere umano magnifico, carismatico, appassionato, curioso, pieno di vita e di energia. Non ha mai smesso di esplorare il mondo in tutte le sue sfaccettature. Era ossessionato dal potere della compassione", ha detto la figlia Uma confermandone la scomparsa. La vita di Thurman fu un susseguirsi di svolte inattese e apparenti contraddizioni.
Figlio di un giornalista dell'Ap e di un'attrice, nel 1958 fu ammesso a Harvard dopo essere stato espulso dal liceo per aver tentato di unirsi alla rivoluzione di Fidel Castro. Sposata nel 1959 l'ereditiera del petrolio Marie-Christophe de Menil, due anni dopo rimase cieco da un occhio cambiando una gomma bucata dell'auto. Un incidente decisivo: Robert lascia la moglie e Harvard e parte per l'Asia arrivando praticamente senza soldi in India dove trova lavoro insegnando inglese a giovani lama reincarnati in esilio. L'incontro con la cultura tibetana fu una rivelazione: "Avevano ciò che stavo cercando", disse più tardi. Rientrato negli Usa dopo la morte del padre, Thurman entrò in contatto con Geshe Wangyal, un lama del New Jersey, e imparò il tibetano in 10 settimane. Seguì un periodo a Dharamshala per studiare con il 29enne Dalai Lama: nacque allora una profonda amicizia e Thurman, allora 23enne, spiegava a sua volta al maestro psicologia freudiana, fisica nucleare e altri aspetti del pensiero occidentale.
Thurman fu personalmente ordinato monaco dal Dalai Lama nel 1965 - il primo americano a ricevere l'ordinazione nella tradizione tibetana - e tornò negli Stati Uniti con la testa rasata e l'abito marrone. Una fase che durò appena un anno. Tornato a Harvard per terminare gli studi, Thurman approdò a Millbrook, la comune psichedelica nello Stato di New York dove Timothy Leary e il suo seguito sperimentavano con l'Lsd. C'era andato per convincere il guru dell'Lsd a frenare l'uso delle droghe, ma finì per innamorarsi di sua moglie, la modella Nena von Schlebrügge. Robert rinunciò ai voti, i due si sposarono nel 1967 e dall'unione nacquero quattro figli, tra cui Uma Thurman.
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