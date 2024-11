Richard Gere e Alejandra Silva sono notoriamente molto riservati sulla loro vita privata, tanto che hanno mantenuto segreto il loro matrimonio fino alla fine. I due si sono sposati nel 2018 a Washington con ua cerimonia molto intima e riservata, dopo tre anni di relazione. "Questione di karma" aveva detto Gere raccontando il suo incontro con la Silva. Per l'attore americano si è trattato del terzo matrimonio. La star di "American Gigolò" è stato infatti sposato due volte in passato, prima con Cindy Crawford dal 1991 al 1995 e in seguito con l'attrice Carey Lowell dal 2002 al 2013, dal cui rapporto è nato nel 2000, il figlio Homer. Anche Alejandra è stata già sposata, con Govind Friedland da cui ha avuto un figlio. Attivisti entrambi, la coppia appare raramente in pubblico e quando lo fa è per occasioni speciali. Com'è stato per l'evento di beneficenza del City Harvest Gala 2024 di New York.