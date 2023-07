Processo Open Arms, Richard Gere sarà ascoltato come teste: riferirà sulle condizioni dei migranti a bordo

Richard Gere sarà ascoltato il 6 ottobre al processo Open Arms come teste di parte civile.

Nel dibattimento, in corso a Palermo davanti al tribunale, il ministro e vicepremier Matteo Salvini è imputato per non aver fatto sbarcare alcuni migranti soccorsi dalla nave della Ong nell'agosto del 2019. La superstar, che in quel periodo era in vacanza in Italia, aveva affittato un'imbarcazione ed era salito a bordo della Open Arms portando viveri e acqua ai profughi a bordo: dovrà riferire sulle condizioni dei migranti.