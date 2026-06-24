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gli scatti

Tom Holland e Zendaya incantano Roma sul red carpet di Spider-Man

I due attori si trovavano nella Capitale per la promozione del nuovo film sul supereroe "Spider-Man: Brand New Day", in arrivo al cinema il 29 luglio

24 Giu 2026 - 12:39
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