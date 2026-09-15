"Grande Fratello Vip" al via con l'"Open House": ecco chi sono i primi concorrenti a entrare

"Grande Fratello Vip" 2026, tutti i concorrenti ufficiali
© Instagram | Guendalina Tavassi, influencer
© Instagram | Guendalina Tavassi, influencer
© Da video
La nuova edizione del “Grande Fratello Vip” è già iniziata. Nel pomeriggio di martedì 15 settembre la porta rossa si è aperta durante l'"Open House", ma solo per quattro concorrenti: Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Pera Meloni e Alessandro Varsi. Il resto del cast di questa edizione entrerà invece a partire da giovedì 17 settembre quando, in prima serata su Canale 5, Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, darà il via ufficialmente alla nuova edizione.
I primi quattro concorrenti a entrare nella Casa sono due ex di ritorno e due new entry. Tra i ritorni c'è quello di Carmen Di Pietro, storico volto tv che si è fatta amare anche sui social grazie ai suoi contenuti esilaranti: ha già partecipato al "Grande Fratello Vip" nel 2017 insieme al figlio Alessandro Ioannoni. L'altro nome è quello di Jonathan Kashanian, vincitore nel 2004 "Grande Fratello 5". I "nuovi" invece sono Piera Meloni che negli ultimi anni si è fatta conoscere soprattutto attraverso TikTok, dove pubblica contenuti dedicati a moda, beauty e lifestyle e Alessandro Varsi, 23enne che lavora nel mondo della ristorazione e che ha partecipato allo show "Too Hot To Handle".
A "Dentro la notizia", Cesara Buonamici ha presentato la nuova edizione del reality: "Ci sono io in veste di supplente della preside", ha scherzato riferendosi al matrimonio di Ilary Blasi che anche quest'anno sarà alla guida del programma. "Come sarà questa edizione? Non posso saperlo - ha detto a Gianluigi Nuzzi -, so che lo scorso anno abbiamo realizzato oltre due miliardi di visualizzazioni sui social sperando di fare ancora divertire ed emozionare il pubblico". Poi, i primi ingressi: da Jonathan a Carmen Di Pietro, per poi passare a Piera Meloni e Alessandro Varsi. Buonamici ha svelato che non sarà una partenza facile: "Non vivranno negli agi in queste prime 48 ore - ha spiegato -, e soprattutto ci sarà Francesca Manzini che piomberà nella Casa per far preparare loro la coreografia".
La nuova stagione del "Grande Fratello Vip" prenderà il via giovedì 17 settembre in prima serata su Canale 5. Come annunciato sulla pagina social del programma, però, per quattro concorrenti la Porta Rossa si aprirà già martedì 15 settembre e le loro prime sensazioni verranno raccontate in esclusiva su Mediaset Infinity, in attesa della puntata d'esordio in tv.
© Instagram | Guendalina Tavassi, influencer
© Instagram | Guendalina Tavassi, influencer