"Grande Fratello Vip" al via con l'"Open House": ecco chi sono i primi concorrenti a entrare

A "Dentro la notizia", Cesara Buonamici ha presentato la nuova edizione del reality: "Ci sono io in veste di supplente della preside", ha scherzato riferendosi al matrimonio di Ilary Blasi che anche quest'anno sarà alla guida del programma. "Come sarà questa edizione? Non posso saperlo - ha detto a Gianluigi Nuzzi -, so che lo scorso anno abbiamo realizzato oltre due miliardi di visualizzazioni sui social sperando di fare ancora divertire ed emozionare il pubblico". Poi, i primi ingressi: da Jonathan a Carmen Di Pietro, per poi passare a Piera Meloni e Alessandro Varsi. Buonamici ha svelato che non sarà una partenza facile: "Non vivranno negli agi in queste prime 48 ore - ha spiegato -, e soprattutto ci sarà Francesca Manzini che piomberà nella Casa per far preparare loro la coreografia".