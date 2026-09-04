"Grande Fratello Vip", Alex Belli è il primo concorrente ufficiale

"Grande Fratello Vip" 2026, tutti i concorrenti ufficiali
© Da video | Alex Belli, modello e attore
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La nuova edizione del “Grande Fratello Vip” è pronta a partire prossimamente in prima serata su Canale 5 e il primo concorrente a essere stato ufficializzato è Alex Belli. Come nell'ultima stagione, al timone ci sarà Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Tra ritorni e volti nuovi, il cast inizia a prendere forma: scopriamo chi sono i concorrenti dell'edizione numero 28, la nona del formato "Vip".
Attore, modello e personaggio televisivo nato a Parma, ha 43 anni e il suo vero nome è Alessandro Gabelli. Si è fatto conoscere al grande pubblico ai tempi di "CentoVetrine", dove interpretava Jacopo Castelli. È uno dei più esperti del gruppo in fatto di reality: ha partecipato a "L’Isola dei Famosi nel 2015" e al "Grande Fratello Vip" nel 2021, edizione di cui fu uno dei protagonisti principali dell’edizione, grazie alla sua “chimica artistica” con Soleil Sorge che aveva scatenato la gelosia della moglie Delia.
Gli sono stati attribuiti numerosi flirt ed è stato al centro del gossip anche per i suoi amori turbolenti: dal divorzio dalla modella Katarina Raniakova al fidanzamento con Mila Suarez, fino al matrimonio con Delia Duran, dopo aver felicemente superato insieme la "prova" di "Temptation Island Vip" 2019. A marzo 2026 è nato il loro primo figlio: Gabriel.
© Da video | Alex Belli, modello e attore
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