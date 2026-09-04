"Grande Fratello Vip", Alex Belli è il primo concorrente ufficiale

Attore, modello e personaggio televisivo nato a Parma, ha 43 anni e il suo vero nome è Alessandro Gabelli. Si è fatto conoscere al grande pubblico ai tempi di "CentoVetrine", dove interpretava Jacopo Castelli. È uno dei più esperti del gruppo in fatto di reality: ha partecipato a "L’Isola dei Famosi nel 2015" e al "Grande Fratello Vip" nel 2021, edizione di cui fu uno dei protagonisti principali dell’edizione, grazie alla sua “chimica artistica” con Soleil Sorge che aveva scatenato la gelosia della moglie Delia.