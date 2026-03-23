Alex Belli si era mostrato un po' timoroso all'idea di ricorrere alla fecondazione assistita. Nel corso di una precedente relazione aveva dovuto ricorrere alla fecondazione assistita e si era rivelato un percorso tutt'altro che facile. "Un'inseminazione in vitro non è una passeggiata, soprattutto per le donne: per ogni tentativo bisogna sottoporsi anche a una doppia anestesia totale", aveva spiegato l'attore durante l'intervista a Verissimo. "È un percorso tosto, sia fisicamente che psicologicamente, perché ogni tentativo che non va in porto è come vivere una piccola perdita", aveva aggiunto Belli.