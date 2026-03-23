Alex Belli e Delia Duran diventano genitori: nato il figlio Gabriel
Il piccolo è nato alle 9:53 del 23 marzo, all'ospedale San Raffaele di Milano. La coppia ha annunciato il lieto evento su Instagram
Delia Duran e Alex Belli mostrano il pancione sui social © Instagram
Ci sono voluti tempo e pazienza, ma alla fine Alex Belli e Delia Duran sono riusciti a coronare il sogno di diventare genitori. L'attore e la modella hanno annunciato su Instagram che alle 9:53 di lunedì 23 marzo, all'ospedale San Raffaele di Milano è nato loro figlio Gabriel. Nelle foto che hanno accompagnato l'annuncio si possono vedere la mano del neonato e il braccialetto con scritto il suo nome.
I contenuti pubblicati su Instagram
Nelle ore precedenti alla lieta notizia, Delia Duran aveva pubblicato alcune foto relative all'ultimo mese di gravidanza. La coppia ha vissuto il percorso verso la genitorialità in modo trasparente, condividendo con i follower vari momenti della propria quotidianità e, talvolta, concedendosi anche dei momenti di leggerezza. Per esempio, in uno degli ultimi reel è ben visibile il pancione di Delia con Alex in veste di 'meccanico' che entra nell'inquadratura con un rasoio in mano.
Il lungo percorso verso la gravidanza
Tuttavia il cammino non è stato privo di ostacoli. Come raccontato dalla coppia a Verissimo lo scorso novembre, prima di arrivare alla gravidanza sono stati necessari cinque anni di tentativi. "Non è stato facile, avevamo quasi perso le speranze", avevano ammesso. "Dopo l'estate eravamo già pronti a iniziare il percorso di fecondazione, avevamo preso i contatti. Invece, poco prima, abbiamo scoperto la gravidanza. È arrivata in modo naturale." Secondo Delia, anche la cosiddetta 'sedia della fertilità' sulla quale si è seduta a Napoli nel corso del 2025 potrebbe aver giocato un ruolo importante nel concepimento.
I dubbi di Belli sulla fecondazione assistita
Alex Belli si era mostrato un po' timoroso all'idea di ricorrere alla fecondazione assistita. Nel corso di una precedente relazione aveva dovuto ricorrere alla fecondazione assistita e si era rivelato un percorso tutt'altro che facile. "Un'inseminazione in vitro non è una passeggiata, soprattutto per le donne: per ogni tentativo bisogna sottoporsi anche a una doppia anestesia totale", aveva spiegato l'attore durante l'intervista a Verissimo. "È un percorso tosto, sia fisicamente che psicologicamente, perché ogni tentativo che non va in porto è come vivere una piccola perdita", aveva aggiunto Belli.
Alla fine la gravidanza è arrivata in modo del tutto naturale e ora Alex e Delia possono vivere insieme al piccolo Gabriel la vita da genitori che tanto avevano desiderato. Su Instagram sono già arrivati tantissimi commenti entusiasti, anche da parte di personaggi del mondo dello spettacolo come Loredana Lecciso, Guenda Goria, Serena Grandi, Francesca Brambilla e Manila Nazzaro.