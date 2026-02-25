Delia Duran e Alex Belli, il babyshower di Gabriel è "spaziale"

Delia Duran incinta e Alex Belli condividono le foto del gender reveal
A un mese dal parto grande festa a Milano per l'attore e la modella, circondati da parenti e amici
La gravidanza è agli sgoccioli: quale momento migliore per ingannare l'attesa con un babyshower? Devono averlo pensato Delia Duran e Alex Belli che hanno festeggiato così l'imminente arrivo del primogenito, il piccolo Gabriel. Il parto, infatti, è previsto per fine marzo e, in una pizzeria di Milano, è andata in scena la festa d'attesa per il nascituro, tra palloncini, balli e brindisi con amici e tanti doni. Tutto a tema "spaziale".
Il tema della festa è stato, dunque, "spaziale": nella sala addobbata con palloncini blu e argento per ricreare un’atmosfera interstellare, orsetti di peluche vestiti da astronauti in tutte le forme, anche per la torta. Il tutto per la grande attesa dell'arrivo di Gabriel, mentre gli invitati facevano a gara per accarezzare il pancione della 37enne venezuelana.
La giornata è stata raccontata sui social dai futuri genitori, che sono arrivati a questo appuntamento dopo anni di tentativi di allargare famiglia. Nelle stories video e scatti dei momenti clou del babyshower, condiviso con amici e famigliari, tra sorrisi e le decorazioni a tema.