Delia Duran e Alex Belli, il babyshower di Gabriel è "spaziale"

La gravidanza è agli sgoccioli: quale momento migliore per ingannare l'attesa con un babyshower? Devono averlo pensato Delia Duran e Alex Belli che hanno festeggiato così l'imminente arrivo del primogenito, il piccolo Gabriel. Il parto, infatti, è previsto per fine marzo e, in una pizzeria di Milano, è andata in scena la festa d'attesa per il nascituro, tra palloncini, balli e brindisi con amici e tanti doni. Tutto a tema "spaziale".