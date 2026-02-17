Delia Duran e Alex Belli mostrano il pancione: conto alla rovescia per la nascita del piccolo Gabriel
Il post sui social fa emozionare i fan della coppia: la modella e l'attore si preparano a diventare genitori dopo anni di tentativi
Delia Duran e Alex Belli mostrano il pancione sui social © Instagram
Otto mesi di attesa. Delia Duran ha condiviso sui social alcune foto scattate per San Valentino: abito rosso, pancione ben visibile, una mano sul ventre. Solo una dedica: “Otto mesi di amore incondizionato… e ogni battito è già per te. Piccolo amore!”.
Il bambino della modella e di papà Alex Belli si chiamerà Gabriel. La coppia ha scelto il nome da tempo e lo ha reso pubblico nelle ultime settimane. La data prevista per il parto è il 31 marzo.
Anni di tentativi, poi la gravidanza naturale
Non è stato un percorso semplice. Delia aveva raccontato in passato come lei e Alex avessero provato per anni ad avere un figlio, valutando anche la fecondazione assistita. Alla fine la gravidanza è arrivata naturalmente.
Delia Duran, 34 anni, è nata in Venezuela e si è trasferita in Italia dove ha iniziato a lavorare come modella. Ha partecipato al Grande Fratello Vip nel 2022, edizione in cui era già moglie di Belli — che era concorrente — e in cui la coppia ha fatto parlare a lungo per dinamiche che avevano diviso il pubblico.
Alex Belli, attore noto soprattutto per il ruolo di Jacopo Castelli in Centovetrine, è un personaggio che non passa inosservato: showman, provocatore, abituato a stare sotto i riflettori. I due si sono sposati nel 2018 e negli anni hanno attraversato momenti complicati, finiti spesso sui giornali.
La lettera letta in tv: “stavolta volevo dirlo”
A fine gennaio Belli è tornato in televisione e, durante un’intervista, ha letto una lettera scritta per Delia. Non un copione, ma un foglio preparato da casa: lui stesso ha detto di non essere “da dichiarazioni” e che proprio per questo aveva deciso di farlo, perché l’arrivo del figlio gli sta mettendo addosso emozioni nuove.
Nella lettera ha parlato di famiglia e di futuro, ma anche di responsabilità: l’idea di diventare padre, le paure, e quella promessa semplice che ha fatto più effetto di tutte — esserci, nel quotidiano, quando va tutto bene e quando sarà più faticoso. Delia si è commossa e lo ha abbracciato in studio. La clip, nelle ore successive, ha iniziato a girare sui social.
Il conto alla rovescia
Ora mancano poche settimane e si entra nella fase più concreta: visite, ultimi preparativi, valigia pronta “in caso”. Delia continua ad aggiornare i follower con post e storie, senza trasformare tutto in uno show. Alex alterna apparizioni tv a qualche contenuto sulla gravidanza. Gabriel è atteso per fine marzo: dopo anni di tentativi, la data sul calendario è quella che conta davvero.