Alex racconta il momento in cui hanno scoperto della gravidanza, un ricordo che definisce “Un’emozione fortissima”. Tutto è iniziato ad agosto: “Era agosto, e Delia era sempre molto stanca, dormiva tantissimo e aveva avuto un ritardo di due settimane. Abbiamo preso un primo test di gravidanza in farmacia, poi un secondo, poi un terzo. Erano tutti positivi”. Una conferma che Delia aspettava da anni: “Aspettavamo da cinque anni questo momento, quindi volevo essere sicura che fosse vero. Avevamo fatto tanti tentativi e non pensavamo che sarebbe venuto in modo naturale... Faccio il secondo test e leggo proprio ‘sei incinta’. Chiamo Alex e gli dico: ‘Amore, devo darti una notizia. Guarda qui, sono incinta!’. Ero strafelice, un'emozione fortissima. È una benedizione di Dio. Lui era incredulo dalla gioia”.