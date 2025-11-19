© Tgcom24
La coppia aspetta un maschietto: parto previsto il 31 marzo
Delia Duran e Alex Belli vivono uno dei momenti più emozionanti della loro storia: la showgirl è incinta e il bebè in arrivo sarà un maschietto, come annunciato in tv. I due hanno condiviso sui social le immagini del loro spettacolare gender reveal, un evento curatissimo andato in scena a Milano, che ha subito incantato i fan.
In un lungo post sui social, Delia e Alex raccontano tutte le emozioni provate nel giorno in cui hanno scoperto il sesso del bambino. Lei, splendida con un abito chiaro e morbido dalla gonna plissettata, accarezza il pancione mentre bacia il compagno. Una gioia che arriva dopo un desiderio coltivato a lungo e diventato realtà in modo del tutto naturale, proprio mentre la coppia stava valutando il ricorso alla fecondazione assistita.
La festa, organizzata ai piani alti di un grattacielo con vista mozzafiato sulla città, ha visto la partecipazione di amici e parenti venuti per festeggiare il lieto annuncio. E il fiocco sarà azzurro: il momento della rivelazione è stato raccontato dalla stessa Delia con parole cariche di emozione. “Un giorno stracolmo di emozioni! Il nostro gender reveal ci ha regalato una magia indescrivibile: mentre il cielo si colorava di blu, anche la torta si apriva rivelando lo stesso colore… e in quel momento i nostri cuori sono esplosi di gioia!”. La modella prosegue poi con entusiasmo: “In un secondo tutto è diventato chiarissimo: è un MASCHIETTO! – prosegue – Una felicità enorme che non vedevamo l’ora di condividere con tutti voi!”.
Alex racconta il momento in cui hanno scoperto della gravidanza, un ricordo che definisce “Un’emozione fortissima”. Tutto è iniziato ad agosto: “Era agosto, e Delia era sempre molto stanca, dormiva tantissimo e aveva avuto un ritardo di due settimane. Abbiamo preso un primo test di gravidanza in farmacia, poi un secondo, poi un terzo. Erano tutti positivi”. Una conferma che Delia aspettava da anni: “Aspettavamo da cinque anni questo momento, quindi volevo essere sicura che fosse vero. Avevamo fatto tanti tentativi e non pensavamo che sarebbe venuto in modo naturale... Faccio il secondo test e leggo proprio ‘sei incinta’. Chiamo Alex e gli dico: ‘Amore, devo darti una notizia. Guarda qui, sono incinta!’. Ero strafelice, un'emozione fortissima. È una benedizione di Dio. Lui era incredulo dalla gioia”.
Il desiderio di allargare la famiglia accompagna i due fin dal matrimonio, celebrato nel 2021. Come ricorda Alex: “Da quando ci siamo sposati sognavamo un figlio” e aggiunge: “Da quando abbiamo celebrato il nostro ‘grosso grasso matrimonio italo-venezuelano’, ci pensiamo da quel giorno”. Per l’attore, questa gravidanza è un dono arrivato nel momento perfetto: “Diventare padre a 42 anni è un dono”. Lui stesso spiega: “Alla veneranda età di 42 anni si può diventare padre. Sono nato in una famiglia unita, siamo quattro fratelli maschi. Ho fatto già da padre ai miei fratelli quando erano piccoli, quindi ho avuto un buon esempio. Siamo unitissimi, una famiglia vecchio stampo”.
